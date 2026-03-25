В 2025 году McDonald's в Украине создал более 1500 новых рабочих мест

В 2025 году McDonald's создал более 1500 новых рабочих мест.

В 2025 году McDonald's в Украине существенно расширил команду и инвестировал в развитие сотрудников, создав более 1500 новых рабочих мест. Количество отзывов на вакансии выросло на 60% по сравнению с предыдущим годом, а более 32% новых работников присоединились к команде по рекомендации действующих сотрудников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

Летом 2025 года компания начала аренду молодежи в возрасте 16–17 лет, которые в настоящее время составляют около 13% команды ресторанов. Всего в сети из 124 ресторанов работает около 11 тысяч человек, что делает McDonald's одним из самых больших работодателей в сфере гостеприимства в Украине.

Отмечается, что около 60% менеджерских должностей занимает молодежь до 30 лет, а 17% директоров ресторанов стали руководителями до 25 лет.

В январе 2026 года McDonald's повысил заработную плату на 15% и сохраняет оплату более 430 мобилизованных работников. Кроме того, компания оказывает финансовую помощь при травмировании или повреждении жилья, обеспечивает медицинское страхование и психологическую поддержку, которой в 2025 году воспользовались более 2 000 раз.

McDonald's отмечает, что 61,5% команды составляют женщины, 38,5% – мужчины, а на руководящих должностях доля мужчин и женщин почти равна.

Отметим, что в 2025 году McDonald's получил 21,3 млрд грн выручки в Украине.

Кроме этого, пресс-служба   McDonald's сообщила   Delo.ua , что в 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила 5 существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области — в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном Киевской области и в Липинах недалеко от Луцка.

Автор:
Татьяна Гойденко