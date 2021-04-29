Энергетика 40 минут назад

Рада назначила министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Галущенко

Галущенко занимал должность вице-президента "Энергоатома" с мая 2020 года

Фото:Facebook Галущенко Фото:Facebook Галущенко
Фото:Facebook Галущенко

Верховная Рада назначила министром энергетики и угольной промышленности вице-президента Национальной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Германа Галущенко. За назначение нового министра проголосовало 305 депутатов при минимально необходимых 226.

Галущенко окончил с отличием Львовский государственный университет по специальности "Правоведение" в 1995 году. Он работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, был заместителем начальника департамента Секретариата (Администрации) президента.

Кратко и по делу в Telegram

В 2006-2007 году, когда "Энергоатом" возглавлял Андрей Деркач, Галущенко занимал должность начальника юридического департамента "Энергоатома". В 2013-2014 годах он занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению "Энергоатома". С мая 2020 года Галущенко занимает должность вице-президента "Энергоатома".

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра энергетики был Юрий Витренко. Его кандидатура на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики была внесена на рассмотрение парламента еще в декабре прошлого года. Однако Рада 17 декабря не поддержала назначение Витренко.

Позже на внеочередном заседании правительство назначило его первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Первым решением Витренко на посту исполняющего обязанности министра стало предложение повысить тариф на электроэнергию для населения.

Потом, 28 января, парламент сделал вторую попытку назначить Витренко на пост вице-премьера-министра энергетики. Однако и в этот раз голосов не хватило.

Позже парламент поддержал законопроект о возобновлении конкурсов на занятие должностей госслужбы с учетом предложений президента Владимира Зеленского. Он предлагал расширить полномочия исполняющего обязанности министра. Также Витренко отметился скандальным заявлением о субсидиях. По его словам, предоставление украинцам субсидий негативно влияет на их психологическое состояние и унижает их достоинство. По словам чиновника, когда человек уверен, что он получит субсидию, у него складывается ощущение, что дальше не стоит задумываться о смене поставщика услуг, чтобы сэкономить.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Законность решения Кабмина об увольнении Коболева — сомнительна", — экс-глава "Укрэнерго"
"Законность решения Кабмина об увольнении Коболева — сомнительна", — экс-глава "Укрэнерго"
"Нафтогаз": Увольнение Коболева — надругательство над принципами корпоративного управления
"Нафтогаз": Увольнение Коболева — надругательство над принципами корпоративного управления
На АЗС Украины снижаются цены на бензин, дизтопливо и автогаз
На АЗС Украины снижаются цены на бензин, дизтопливо и автогаз
Загрузка...
Новое видео
Василий Хмельницкий: 10 навыков, необходимых бизнесмену для роста в ближайшие 5 лет

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Законность решения Кабмина об увольнении Коболева — сомнительна", — экс-глава "Укрэнерго"

  3. "БРСМ" закупила 2 тысячи т запрещенных октаноповышающих веществ для производства бензина

  4. Локдаун закончился: парковки в Киеве вновь станут платными

  5. Стефанчук: у Зеленского есть формальное основание распустить Верховную Раду

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...