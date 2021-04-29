Рада назначила министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Галущенко

Верховная Рада назначила министром энергетики и угольной промышленности вице-президента Национальной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Германа Галущенко. За назначение нового министра проголосовало 305 депутатов при минимально необходимых 226.

Галущенко окончил с отличием Львовский государственный университет по специальности "Правоведение" в 1995 году. Он работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, был заместителем начальника департамента Секретариата (Администрации) президента.



В 2006-2007 году, когда "Энергоатом" возглавлял Андрей Деркач, Галущенко занимал должность начальника юридического департамента "Энергоатома". В 2013-2014 годах он занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению "Энергоатома". С мая 2020 года Галущенко занимает должность вице-президента "Энергоатома".



Напомним, ранее исполняющий обязанности министра энергетики был Юрий Витренко. Его кандидатура на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики была внесена на рассмотрение парламента еще в декабре прошлого года. Однако Рада 17 декабря не поддержала назначение Витренко.

Позже на внеочередном заседании правительство назначило его первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Первым решением Витренко на посту исполняющего обязанности министра стало предложение повысить тариф на электроэнергию для населения.

Потом, 28 января, парламент сделал вторую попытку назначить Витренко на пост вице-премьера-министра энергетики. Однако и в этот раз голосов не хватило.

Позже парламент поддержал законопроект о возобновлении конкурсов на занятие должностей госслужбы с учетом предложений президента Владимира Зеленского. Он предлагал расширить полномочия исполняющего обязанности министра. Также Витренко отметился скандальным заявлением о субсидиях. По его словам, предоставление украинцам субсидий негативно влияет на их психологическое состояние и унижает их достоинство. По словам чиновника, когда человек уверен, что он получит субсидию, у него складывается ощущение, что дальше не стоит задумываться о смене поставщика услуг, чтобы сэкономить.