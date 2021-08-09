В июле Украина установила годовой рекорд по импорту газа

В июле объем транспортировки газа из стран Европейского Союза в Украину составил почти 498 млн кубометров, что является самым большим показателем в 2021 году.

Как сообщает ООО "Оператор ГТС Украины", экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы в июле составил 54,38 млн кубометров.

По данным компании, основной объем поставок пришелся на июль — 498 млн кубометров. В июне импорт составил 90 млн кубометров, в мае — 8 млн кубометров, в апреле — 77 млн кубометров, в марте — 8 млн кубометров, в феврале — 29 млн кубометров, в январе — 439 млн кубометров.

В компании отмечают, что 93% импортированного за семь месяцев газа было получено виртуальным реверсом из Венгрии и Польши. Виртуальный реверс позволяет операторам ГТС экономить на транспортировке.

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В ОГТСУ также подчеркнули, что остается открытым вопрос о создании виртуальной точки со Словакией. Компания продолжает работать в этом направлении — создана соответствующая рабочая группа с Секретариатом Энергетического сообщества, с ACER.

"Смысл виртуальных точек даже не в экономии, а в расширении возможностей для импорта газа. Фактически мы можем импортировать газ в объемах транзита с помощью виртуального реверса. Это сняло много технических и физических ограничений. Отчасти успех закачки в хранилища прошлого года состоялся благодаря виртуальным точкам. Большую часть газа Украина импортировала через виртуальный реверс, поэтому крайне важно сохранение транзита газа через Украину и после 2024-го", — отметил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

Напомним, в 2019 году Польская нефтегазовая компания (PGNІG) PGNiG и компания "Энергетические Ресурсы Украины" (ЭРУ) подписали соглашение о поставках американского природного газа из Польши в Украину.

Также сообщалось, что "Укртрансгаз" и "Молдовагаз" совместно с операторами ГТС других стран согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы Трансбалканских трубопроводов по направлению "юг-север".

Отмечается, что таким образом планируется осуществить диверсификацию маршрутов поставок газа в Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020.

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