"Нафтогаз" допустили к сертификации "Северного потока-2"

НАК "Нафтогаз Украины" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока 2" Nord Stream AG.

Об этом 15 ноября сообщил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

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"Немецкий регулятор BNetzA одобрил запрос "Нафтогаза" на участие в сертификации Nord Stream AG. НАК приветствует такое решение", — сказал Витренко.

По его словам, теперь регулятор должен учесть позицию компании и аргументы в процессе сертификации. Кроме того, "Нафтогаз" надеется узнать аргументы оператора "Северного потока 2".

Именно BNetzA будет принимать окончательное решение по запуску "Северного потока-2". Он также решит, при каких условиях газопровод введут в эксплуатацию.

В свою очередь "Нафтогаз" готовится предоставить BNetzA свою юридическую позицию в ближайшее время.

"Нафтогаз" уверен, что "Северный поток-2" нельзя сертифицировать без его полного соответствия европейскому и международному законодательству. "Нафтогаз" является активным участником европейского рынка. Мы покупаем значительные объемы газа на европейском рынке. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы этот рынок был конкурентным", — отметил Витренко.

Он уверен, что доминирующее положение "Газпропа" при запуске СП2 несет угрозу для конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии и других стран Европы. Глава "Нафтогаза" напомнил, что европейское энергетическое законодательство требует, чтобы Nord Stream AG был полностью независимым от "Газпрома".

Кроме того, третьи стороны получили полный доступ к газопроводу, а не только к его последним километрам.

Также, учитывая решение европейского суда по делу газопровода OPAL, немецкий регулятор должен обратить внимание на влияние "Северного потока-2" на конкуренцию на рынке газа.

Напомним, что Польша также будет участвовать в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG. PGNiG также считает, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации. Однако польские представители получили лишь право совещательного голоса в сертификационном процессе.