Энергетика вчера, 15:54

Украина предложила Газпрому скидку на транзит, чтобы помешать запуску "Северного потока-2"

Эксперты считают, что предложение скидки на транзит газа это попытка Киева ослабить шантаж Газпрома. Однако это также может повлиять на будущие переговоры Украины и России по транзиту

Украина предложила Газпрому скидку на транзит, чтобы помешать запуску "Северного потока-2" Украина предложила Газпрому скидку на транзит, чтобы помешать запуску "Северного потока-2"

22 октября Совет Национальной безопасности и обороны постановил, что Кабинет министров совместно с Оператором газотранспортной системы и группой "Нафтогаз" в ближайшее время определят специальные условия для транспортировки дополнительного объема природного газа газотранспортной системой в страны ЕС в объемах не менее 55 млрд куб. м. в год. 

"У нас сегодня контракт с Россией на 40 млрд куб. м. газа. Мы сегодня можем дополнительно к этому контракту без никаких проблем предложить нашим европейским друзьям дополнительный объем 55 млрд куб. м. Такое решение было принято на заседании СНБО", — сказал на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и  обороны Алексей Данилов.

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Позже Президент Владимир Зеленский в своем интервью изданию Bloomberg заявил, что Украина предложила "Газпрому" скидку в 50% на дополнительный транзит газа, чтобы увеличить поставки газа в Европу и облегчить бушующий там энергетический кризис. Данная скидка будет предоставлена на все объемы газа которые будут прокачаны через украинскую ГТС выше ранее законтрактованных 40 млрд куб. м.

Цена на газ в Европе впервые превысила отметку в 1000 долларов за тысячу куб. м 28 сентября. При этом по состоянию на 26 октября цена остается выше 1000 долларов за тысячу кубометров.  Эксперты отмечают, что данный ценовой тренд вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2"

При этом из-за высокой цены на газ в Европе начался энергетический кризис. Многие предприятия с высоким потреблением газа закрылись из-за нерентабельности. Из-за этого может усилиться инфляция в других отраслях таких как аграрная, что повлечет за собой рост цен на продовольствие для конечного потребителя. 

При этом полноценный запуск "Северного потока-2" крайне невыгоден для Украины, поскольку после начала прокачки Украина может потерять доходы от транзита газа. Так за 2020 год "Газпром" выплатил за транзит "Нафтогазу" более $2 млрд. Официальный Киев активно сопротивляется запуску газопровода. Так, 18 октября группа "Нафтогаз" подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2". 

Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что основная позиция Украины состоит в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, так как не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству. Глава "Нафтогаза" напомнил, что Украина является одним из основных участников европейского рынка газа, в частности, приобретает значительные объемы на рынках ЕС, и заинтересована в том, чтобы этот рынок был конкурентный.

В свою очередь Президент России Владимир Путин заявил, что для России  невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС. 

"И так за девять месяцев текущего года "Газпром" увеличил эти поставки, эту "прокачку" через транспортную систему Украины более чем на 8%. И можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины. Увеличивать больше, больший объем для "Газпрома" — экономически невыгодно, потому что это дороже, прокачка по новым системам значительно дешевле примерно на 3 миллиарда долларов в год к соответствующим объемам поставок", — заявил Путин в начале октября на совещании по вопросам энергетики.

Эксперты сходятся во мнении, что данное заявление является в первую очередь имеет политический характер.  

Так, основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль считает данное заявление игрой против запуска газопровода "Северный поток-2".

"Россияне рассказывают, украинский транзит для них невыгоден. Президент Украины выходит и говорит, что Украина может предложить дополнительный транзит по цене в два раза ниже. И это разрушает экономику экономическую аргументацию "Газпрома". "Северный поток-2" еще не сертифицирован и неизвестно когда будет. а мы готовы уже предложить дополнительные возможности для транзита. Мы предложили очень хорошие условия против которых российские аргументы экономические рассыпаются. Это очень грамотный ход со стороны Украины и можно увидеть синхронные действия с нашими европейскими партнерами. И у россиян очень мало аргументов против наших предложений", — говорит эксперт.

В свою очередь сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, считает что "Газпром" предложением Украины скорее всего не воспользуется, а большая скидка на транзит в будущем может быть использована российской стороной во время новых переговоров по транзиту.

"Во-первых, "Газпром" не собирается прокачивать дополнительный объем газа через Украину. Во-вторых, когда наши страны сядут обсуждать следующий контракт на транзит газа, "Газпром" может апеллировать к тому, что если Украина была готова прокачивать качать газ за пол цены, почему она просит полную цену. А где гарантия, что мы с "Газпромом" в суде не встретимся и эта аргументация не будет использована?", — говорит Марунич.

По его словам, ранее "Газпром" проиграл судебную тяжбу по факту того, что он злонамеренно не качал газ через Украину. Подобный иск может быть подан и с претензиями к украинской ГТС: Украина может транспортировать газ в два раза дешевле себе не в убыток, почему она выставляет цену в два раза дороже?

При этом издание Bloomberg сообщает, что Россия не собирается увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

По информации Bloomberg, Москва рассчитывает обменять увеличение поставок газа на разрешение от Германии и Евросоюза на использование трубопровода в Европу. Более того, источник Bloomberg подтвердил, что российским властям нужны твердые гарантии того, что "Северный поток-2" запустят и он будет работать.

Тем временем Германия уже сделала первый шаг к сертификации газопровода. 26 октября Министерство экономики Германии завершило анализ надежности поставок газа по газопроводу и не нашло там угроз безопасности газоснабжения и поставок газа в ЕС. Министерство проводило консультации с Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией. Заключение ведомства было передано Федеральному ведомству сетей (Bundesnetzagentur). После решения регулятора заявка о сертификации будет передана Еврокомиссии, которая имеет четыре месяца на подготовку собственного решения. 

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