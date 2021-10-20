Политика и экономика 60 минут назад

Россия не даст дополнительный газ Евросоюзу без "Северного потока-2", — Bloomberg

Кремль признался в газовом шантаже Европы ради сертификации "Северного потока-2"

Кремль признался в газовом шантаже Европы Кремль признался в газовом шантаже Европы
Кремль признался в газовом шантаже Европы

Российские власти хотят обменять увеличение поставок газа в Европу, страдающую от острого дефицита топлива, на разрешения, необходимые для запуска трубопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

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По словам источников, Москва рассчитывает в обмен на наращивание объема поставок получить от Германии и ЕС разрешение на запуск газопровода.

При этом, если договоренность будет достигнута, дополнительные объемы газа пойдут в ЕС в обход Украины.

Как отметили собеседники агентства, российские власти "вряд ли согласятся на увеличение поставок без твердых гарантий того, что российскому газопроводу дадут работать".

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Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что польская государственная газовая компания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора.

В PGNiG считают, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора.

Напомним, в начале октября российская газовая компания "Газпром" начала тестировать первую нитку газопровода "Северный поток-2". 

Перед этим, в сентябре, "Газпром" отказался на месячном аукционе бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на октябрь, при этом выкупив лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал — Европа" через Польшу (31,4 млн кубометр в сутки из 89 млн).

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