Россия не даст дополнительный газ Евросоюзу без "Северного потока-2", — Bloomberg

Российские власти хотят обменять увеличение поставок газа в Европу, страдающую от острого дефицита топлива, на разрешения, необходимые для запуска трубопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам источников, Москва рассчитывает в обмен на наращивание объема поставок получить от Германии и ЕС разрешение на запуск газопровода.

При этом, если договоренность будет достигнута, дополнительные объемы газа пойдут в ЕС в обход Украины.

Как отметили собеседники агентства, российские власти "вряд ли согласятся на увеличение поставок без твердых гарантий того, что российскому газопроводу дадут работать".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что польская государственная газовая компания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора.

В PGNiG считают, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора.

Напомним, в начале октября российская газовая компания "Газпром" начала тестировать первую нитку газопровода "Северный поток-2".

Перед этим, в сентябре, "Газпром" отказался на месячном аукционе бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на октябрь, при этом выкупив лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал — Европа" через Польшу (31,4 млн кубометр в сутки из 89 млн).