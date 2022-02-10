Великобритания усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем — росСМИ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что она отказывается признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Об этом она открыто сказала главе МИД РФ Сергею Лаврову во время встречи 10 февраля.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, который присутствовал на встрече.

Известно, что между Трасс и Лавровым началась дискуссия по поводу размещения российских войск вблизи границы с Украиной.

Глава МИД Великобритании настояла, что Россия должна вывести свои войска с территории Воронежской и Ростовской областей. В свою очередь Лавров задал Трасс вопрос касательного того, признает ли Великобритания суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями.

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами",— ответила Трасс.

По информации росСМИ, после заявления Трасс посол Великобритании в РФ Деборе Боннерт вступил в диалог и отметил, что, по его мнению, Ростовская и Воронежская области являются территорией России.

Трасс и Лавров провели встречу, чтобы обсудить российские предложения по "гарантиям безопасности" в Европе и Украину.

После переговоров Лавров заявил, что МИД России советует своему неосновному дипломатическому персоналу в Украине временно выехать в РФ.

Глава МИД РФ объяснил такое заявление тем, что российская сторона подозревает какие-то провокации со стороны стран Европы и США, так как они начали призывать своих дипломатом временно покинуть Украину.

"Мы уже, кстати, задумались сами: может быть, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников. Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег", — сказал Лавров.

Речь идет о том, что в конце января Государственный департамент разрешил отъезд госслужащих США и обязал выехать из Украины членов семей сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве.

После этого Великобритания также начала отзывать сотрудников своего посольства в Украине, за ней последовали Австралия и Канада.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил тогда, что решение ряда стран эвакуировать из Украины своих дипломатов из-за возможного вторжения РФ является дипломатической игрой.