У Львівській області відкрили друге модульне містечко для переселенців. Влада готує нові варіанти забезпечення ВПО житлом

У новому модульному містечку на Львівщині встановили 80 будиночків, розраховані вони на 320 осіб. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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На даний час у регіоні проживає та зареєстровано 300 тисяч переселенців (ВПО). Проте реальне число може бути більшим.

Поки такі містечка встановили у Львові, але незабаром вони з'являться у Стрийській, Судовишнінській та Добротвірській громадах. Там поселять близько півтори тисячі переселенців.

У перспективі Львівська ОВА збирається вирішувати питання забезпечення житлом ВПО трьома шляхами:

ремонт та переобладнання вже наявних приміщень;

викуп готового житла;

спорудження нового модульного житла.

"По кожному з цих напрямків на Львівщині вже триває активна робота", — додав Козицький.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні збудують тимчасове житло для переселенців. Також Кабінет міністрів запустив програму підтримки для переселенців, яка охоплює три основні напрямки – виплату грошей, надання роботи та допомогу з житлом.