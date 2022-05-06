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У Львівській області відкрили друге модульне містечко для переселенців. Влада готує нові варіанти забезпечення ВПО житлом
У новому модульному містечку на Львівщині встановили 80 будиночків, розраховані вони на 320 осіб. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
На даний час у регіоні проживає та зареєстровано 300 тисяч переселенців (ВПО). Проте реальне число може бути більшим.
Поки такі містечка встановили у Львові, але незабаром вони з'являться у Стрийській, Судовишнінській та Добротвірській громадах. Там поселять близько півтори тисячі переселенців.
У перспективі Львівська ОВА збирається вирішувати питання забезпечення житлом ВПО трьома шляхами:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- ремонт та переобладнання вже наявних приміщень;
- викуп готового житла;
- спорудження нового модульного житла.
"По кожному з цих напрямків на Львівщині вже триває активна робота", — додав Козицький.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні збудують тимчасове житло для переселенців. Також Кабінет міністрів запустив програму підтримки для переселенців, яка охоплює три основні напрямки – виплату грошей, надання роботи та допомогу з житлом.