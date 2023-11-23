Усім користувачам Instagram дозволили завантажувати Reels

Соцмережа Instagram дозволила всім завантажувати загальнодоступні відеоролики Reels на свій пристрій. Про це повідомив гендиректор платформи Адам Моссері, передає TechCrunch.

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Ця можливість зʼявилася в червні, але дотепер вона була доступна лише для користувачів у США. Решта ж людей могли додавати Reels у лише в збережені дописи.

Завантажені Reels матимуть водяний знак Instagram із назвою облікового запису – так само, як й у випадку з роликами TikTok.

Функция загрузки открывается при нажатии кнопки "Поделиться". Фото: Instagram

А якщо завантажити відео, в якому використано ліцензійну музику, такий ролик не матиме звуку.

Своєю чергою автори Reels матимуть можливість вимкнути завантаження для своїх відео у налаштуваннях.

Instagram Reels: що це

Instagram запустив власний аналог TikTok – функцію Reels – у 2020 році. На той момент користувачам дозволялося записувати відео завдовжки 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти. Пізніше тривалість відео збільшилася.

В Україні ж сервіс став доступний в серпні 2022 року. Тоді ж для українських користувачів запустили й підтримку музики в Stories.

Як повідомляли в Міністерстві цифрової трансформації, для запуску цих функцій в Україні знадобилися перемовини з компанією Meta, які тривали протягом року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com