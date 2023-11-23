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Всем пользователям Instagram разрешили скачивать Reels
Соцсеть Instagram позволила всем загружать общедоступные видеоролики Reels на своё устройство. Об этом сообщил гендиректор платформы Адам Моссери, передает TechCrunch.
Эта возможность появилась в июне, но до сих пор она была доступна только пользователям в США. Остальные же люди могли добавлять Reels только в сохраненные посты.
Загруженные Reels будут иметь водяной знак Instagram с названием аккаунта – так же, как и в случае с роликами TikTok.
А если загрузить видео, в котором использована лицензионная музыка, такой ролик не будет иметь звука.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В свою очередь авторы Reels будут иметь возможность отключить загрузку для своих видео в настройках.
Instagram Reels: что это
Instagram запустила собственный аналог TikTok – функцию Reels – в 2020 году. На тот момент пользователям разрешалось записывать видео в 15 секунд и добавлять к ним музыку и визуальные эффекты. Позже продолжительность видео увеличилась.
В Украине же сервис стал доступен в августе 2022 года. Тогда же для украинских пользователей запустили поддержку музыки в Stories.
Как сообщали в Министерстве цифровой трансформации, для запуска этих функций в Украине понадобились переговоры с компанией Meta, продолжавшиеся в течение года.
Источник фото: ua.depositphotos.com