ГУР запускает портал "Война и санкции": какая информация там будет опубликована

Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР) объявило о запуске нового ресурса – портала "Война и санкции", где будут собирать полную информацию о спонсоров и соучастниках российской агрессии против цивилизованного мира.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает LIGA.net.

Так, по случаю Международного дня защиты детей, ГУР обнародовало на портале данные о людях, причастных к депортации украинских детей. В ведомстве отметили, что список будет регулярно дополняться.

Что будет опубликовано на портале "Война и санкции"

Также на портале размещена информация о тысячах иностранных компонентов, идентифицированных в оружии России, Иране и Северной Корее.

Главная страница портала "Война и санкции"

В ГУР рассказали, что вскоре там будут обнародованы данные о кораблях и самолетах, перевозящих вооружение, похищенную украинскую продукцию и причастных к обходу санкций, а также информация о коллекциях искусства подсанкционных российских олигархов, иностранное технологическое оборудование, на котором агрессор производит оружие и многое другое.

Закрытие реестра "международных спонсоров войны": в чем причина

Напомним, 20 марта Кабинет министров решил закрыть реестр "международных спонсоров войны".

В Кабмине отметили, что во время заседания была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка "международных спонсоров войны". Кроме того, Министерством юстиции отмечена неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне.

В СНБО отметили, что необходимости в дополнительных институциях по реализации государственной санкционной политики нет, поскольку вся исчерпывающая информация по этому вопросу включена в "Государственный реестр санкций".

В свою очередь в НАПК признали, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка.

Отметим, НАПК два года самостоятельно определял, какие компании являются "международными спонсорами войны". Иногда это создавало Украине проблемы с другими государствами – Венгрией (из-за OTP Bank ), Австрией (из-за Raiffeisen Bank), Китаем и Грецией. Поэтому ведомство приостановило процесс внесения компаний в перечень международных спонсоров войны.

Информацию из раздела "Международные спонсоры войны" на портале "Война и санкции" НАПК передало Межведомственной рабочей группе по реализации государственной санкционной политики.