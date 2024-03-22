Закрытие реестра "международных спонсоров войны": НАПК временно заблокирует и остальные "черные списки"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) передает Межведомственной рабочей группе по санкционной политике информацию из реестра "международные спонсоры войны", другие реестры нуждаются в нормировании.

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Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передает Межведомственной рабочей группе по реализации государственной санкционной политики информацию, содержащуюся в разделе "международные спонсоры войны" портала "Война и санкции". Также Агентство подготовит для передачи документальные материалы, которые стали основанием для внесения указанных сведений ", – говорится в сообщении.

Кроме того, также обеспечена переадресация пользователей со страницы "международные спонсоры войны" на "Государственный реестр санкций" для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых применены санкции в Украине.

НАПК проинформировало Кабинет министров Украины о том, что, кроме раздела "международные спонсоры войны", составными частями портала "Война и санкции" являются следующие разделы:

"Компоненты в оружии";

"Инструменты войны";

"Кандидаты на санкции";

"Война и искусство";

"Война и спорт";

"Иностранцы в российских компаниях";

списки физических и юридических лиц, в отношении которых применены санкции, в частности, странами-партнерами.

Ведение указанных реестров также требует нормирования и определения государственных органов, ответственных за их функционирование. Поэтому для решения этого вопроса доступ к этим разделам будет временно закрыт.

Национальное агентство будет принимать меры по передаче информации, содержащейся в других составных частях портала "Война и санкции" для обеспечения эффективной санкционной политики.

Закрытие реестра "международных спонсоров войны": в чем причина

Напомним, 20 марта Кабинет министров решил закрыть реестр "международных спонсоров войны".

В Кабмине отметили, что во время заседания была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка "международных спонсоров войны". Кроме того, Министерством юстиции отмечена неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне.

В СНБО отметили, что необходимости в дополнительных институциях по реализации государственной санкционной политики нет, поскольку вся исчерпывающая информация по этому вопросу включена в "Государственный реестр санкций".

В свою очередь в НАПК признали, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка.

Отметим, НАПК уже два года самостоятельно определяет, какие компании являются "международными спонсорами войны". Иногда это создает Украине проблемы с другими государствами – Венгрией (из-за OTP Bank), Австрией (из-за Raiffeisen Bank), Китаем и Грецией. Поэтому ведомство приостановило процесс внесения компаний в перечень международных спонсоров войны.

Спонсоры войны: какое влияние имеет список?

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, поставляют важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

В список включено более 40 компаний. В частности, речь идет об Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi.

На своем сайте НАПК пишет, что обозначение компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Чтобы агентство исключило ту или иную фирму из перечня, она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса из РФ) или:

предоставить реалистичный план выхода с письменными и публичными гарантиями обеспечить его выполнение к определенной дате;

прекратить все хозяйственные операции в РФ, оставив там только формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

Фото: ua.depositphotos.com