Закриття реєстру "міжнародних спонсорів війни": НАЗК тимчасово заблокує й решту "чорних списків"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передає Міжвідомчій робочій групі з санкційної політики інформацію з реєстру "міжнародні спонсори війни", інші реєстри потребують унормування.

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Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції передає Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики інформацію, яка міститься у розділі "міжнародні спонсори війни" порталу "Війна і санкції". Також Агентство підготує для передачі документальні матеріали, які стали підставою для внесення вказаних відомостей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, також забезпечено переадресацію користувачів зі сторінки "міжнародні спонсори війни" на "Державний реєстр санкцій" для достовірного та єдиного інформування про офіційний перелік субʼєктів, щодо яких застосовано санкції в Україні.

НАЗК проінформувало Кабінет міністрів України про те, що, крім розділу "міжнародні спонсори війни", складовими частинами порталу "Війна і санкції" є такі розділи:

"Компоненти у зброї";

"Інструменти війни";

"Кандидати на санкції";

"Війна і мистецтво";

"Війна і спорт";

"Іноземці в російських компаніях";

списки фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції, зокрема, країнами-партнерами.

Ведення зазначених реєстрів також потребує унормування та визначення державних органів, відповідальних за їх функціонування. Тому до вирішення цього питання доступ до цих розділів буде тимчасово закритий.

Національне агентство вживатиме заходів з передачі інформації, яка міститься в інших складових частинах порталу "Війна і санкції" для забезпечення ефективної санкційної політики.

Закриття реєстру "міжнародних спонсорів війни": у чому причина

Нагадаємо, 20 березня Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни".

У Кабміні зазначили, що під час засідання було заслухано інформацію МЗС про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку "міжнародних спонсорів війни". Крім того, Міністерством юстиції наголошено на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні.

В РНБО натомість зауважили, що необхідності в додаткових інституціях щодо реалізації державної санкційної політики немає, оскільки вся вичерпна інформація з цього питання включена до "Державного реєстру санкцій".

В свою чергу у НАЗК визнали, що дійсно існує питання подальшого функціонування списку.

Зауважимо, НАЗК вже два роки самостійно визначає, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Іноді це створює Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною (через OTP Bank), Австрією (через Raiffeisen Bank), Китаєм та Грецією. Тому відомство призупинило процес внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Спонсори війни: який вплив має перелік?

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

У перелік включено понад 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi.

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Щоб Агентство виключило ту чи іншу фірму з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або:

надати реалістичний план виходу з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

припинити всі господарські операції в РФ, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

Фото: ua.depositphotos.com