ГУР опубликовало данные российских производителей БПЛА на портале War & Sanctions

Главное управление разведки Министерства обороны Украины открыло новый раздел на портале War & Sanctions, посвященный российским производителям беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), участвующим в войне против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе разведки.

Содержащий новый раздел

Идентификационные данные предприятий.

Описание деятельности компаний.

Список связанных предприятий.

Номенклатуру БПЛА.

Просмотр доступен по предприятиям или моделям БПЛА.

Информация об использованном иностранном оборудовании и компонентной базе БПЛА.

Данные о российских производителях БПЛА

Сообщается, что на портале опубликована информация о 79 российских предприятиях, вовлеченных в производство и поставку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения войны против Украины.

Среди этих предприятий есть производители российских версий иранских БПЛА Shahed-136, известные под названиями "Герань" и "Гарпия". В эту группу входят такие компании, как АО "ОЭЗ ППТ Алабуга", ООО "Альбатрос" и АО "ИЭМЗ Купол".

Особое внимание привлекает группа компаний Zala Aero, входящая в состав концерна "Калашников". Она занимается производством баражирующих боеприпасов "Ланцет" и разведывательных дронов "Zala".

Также в списке представлены производители многоцелевых БПЛА "Орион" и "Альтаир", в том числе АО "Кронштадт" и АО "Уральский завод гражданской авиации".

Кроме того, размещена информация о компаниях, производящих FPV-дроны. Эти предприятия не только поставляют свою продукцию непосредственно российским подразделениям, но и активно организуют сбор средств, создают школы пилотов на временно оккупированных территориях и адаптируют дроны в соответствии с потребностями российских военных.

ГУР призывает международное сообщество усилить санкционное давление на российских производителей оружия, в частности:

Внедрять новые ограничения.

Останавливать поставки критических компонентов.

Усиливать контроль и ответственность.

Раздел будет расширен другими категориями. Следующей станет информация о производителях ракет, вовлеченных в агрессию против Украины.

Напомним, запуск нового ресурса – портала War & Sanctions ("Война и санкции"), где собирают полную информацию о спонсорах и соучастниках российской агрессии против цивилизованного мира, состоялся в июне 2024 года.