Удар по українській індустрії дронів: Китай обмежує постачання компонентів для БПЛА

Китайські виробники почали обмежувати постачання до США та Європи компонентів, критично важливих для виробництва безпілотників, які використовуються у військових діях в Україні. Без дешевих китайських технологій індустрія українських безпілотників може сильно постраждати.

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Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників агентства, виробники двигунів, акумуляторів та контролерів польоту дронів обмежили обсяги або взагалі припинили постачання. Це позначиться на українських виробниках безпілотників — багато хто з них, як пише Bloomberg, покладається на китайські деталі для виробництва дешевої та ефективної зброї, яка відіграє найважливішу роль у війні.

Торговий конфлікт почався з того, що Вашингтон запровадив обмеження на продаж Китаю чіпів пам'яті з високою пропускною здатністю та додаткового напівпровідникового обладнання. У відповідь Пекін заборонив продаж товарів подвійного призначення американським військовим та кількох матеріалів із високотехнологічним та військовим застосуванням американським компаніям.

Зокрема, на початку грудня до списку санкцій Китаю потрапив американський стартап Shield AI Inc., підрядник Пентагону, який виробляє безпілотники, керовані штучним інтелектом. Компанія активно працює в Україні, пише Bloomberg.

Зроблені Китаєм кроки агентство називає «прелюдією до ширших експортних обмежень» на деталі безпілотників, які, як очікують західні чиновники, Пекін запровадить 2025 року.

Україна, яка в значній мірі покладається на доступ до дешевих китайських компонентів, може відчути значні труднощі через ці обмеження. Виробництво дронів, яке стало стратегічно важливим в умовах війни, опиняється під загрозою.

Україна та її партнери зараз шукають нові джерела постачання безпілотних технологій, зокрема в країнах, таких як Південна Корея, Японія та Тайвань.

Раніше повідомлялося, що найбільший виробник дронів у США компанія Skydio, яка постачає БПЛА для українських військових, зіткнулася з кризою в ланцюгу постачання після того, як Китай ввів санкції проти компанії, заборонивши китайським групам постачати їй критично важливі компоненти.