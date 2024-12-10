Удар по украинской индустрии дронов: Китай ограничивает поставку компонентов для БПЛА

Китайские производители начали ограничивать поставки в США и Европу компонентов, критически важных для производства беспилотников, используемых в военных действиях в Украине. Без дешевых китайских технологий, индустрия украинских беспилотников может сильно пострадать.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников агентства, производители двигателей, аккумуляторов и контролеров полета дронов ограничили объемы или вообще прекратили поставки. Это скажется на украинских производителях беспилотников — многие, как пишет Bloomberg, полагаются на китайские детали для производства дешевого и эффективного оружия, которое играет важнейшую роль в войне.

Торговый конфликт начался с того, что Вашингтон ввел ограничение на продажу Китая чипов памяти с высокой пропускной способностью и дополнительного полупроводникового оборудования. В ответ Пекин запретил продажу товаров двойного назначения американским военным и ряду материалов с высокотехнологичным и военным применением американским компаниям.

В частности, в начале декабря в список санкций Китая попал американский стартап Shield AI Inc., подрядчик Пентагона, производящий беспилотники, управляемые искусственным интеллектом. Компания активно работает в Украине, пишет Bloomberg.

Предпринятые Китаем шаги агентство называет «прелюдией к более широким экспортным ограничениям» детали беспилотников, которые, как ожидают западные чиновники, Пекин введет в 2025 году.

Украина, в значительной степени полагающаяся на доступ к дешевым китайским компонентам, может испытать значительные трудности из-за этих ограничений. Производство дронов, ставшее стратегически важным в условиях войны, оказывается под угрозой.

Украина и ее партнеры сейчас ищут новые источники поставок беспилотных технологий, в частности, в странах, таких как Южная Корея, Япония и Тайвань.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель дронов в США компания Skydio, поставляющая БПЛА для украинских военных, столкнулась с кризисом в цепи поставок после того, как Китай ввел санкции против компании, запретив китайским группам поставлять ей критически важные компоненты.