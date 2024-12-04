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ЗСУ вже використовують на фронті українські дрони Mavic

Українські розробники створили власний дрон Mavic
Фото: zedigital/telegram

Учасники з Brave1 з червня працювали над створенням українського аналога китайського БПЛА Mavic. Наразі вже 3 такі вітчизняні дрони використовують на фронті.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, три дрони-аналоги китайського Mavic уже працюють на фронті - Лінза й Зум від Frontline та Шмавік від Реактивних дронів. Вони стійкі до ворожого РЕБ та відповідають стандартам НАТО, а українські військові надають хороші відгуки про використання зазначених БПЛА.

Фото 2 — ЗСУ вже використовують на фронті українські дрони Mavic

"Ці дрони адаптовані до реалій війни, у них інтегровані системи зв’язку, стійкі до ворожого РЕБу, а також є автоматична посадка та режим "повернення додому". Значну частину компонентів також виготовляють українські виробники", - підкреслив Федоров.

Він зауважив, що Mavic - ефективний, простий і дешевий безпілотник, а один підрозділ може за день витрачати 5 таких "пташок".

"При цьому мавіки складно й дорого імпортувати, тому створення українського аналогу —  головний пріоритет", - наголосив Федоров.

Зауважимо, на початку листопада відбулися демонстраційні польотні випробування безпілотників українського виробництва з тактико-технічними характеристиками китайського "мавіка".

Про Brave1

Кластер Brave1 був запущений 26 квітня 2023 року з метою забезпечити Збройні Сили України новітніми оборонними технологіями. У ньому інноватори та інженери розвивають власні ідеї для допомоги українським захисникам.

Наразі на платформі кластера зареєстровано більше 3 000 розробок, а близько 220 технологій кодифіковані згідно зі стандартами НАТО, а загальний обсяг виданих грантів перевищує 382 млн гривень.

Тільки у 2024 році вдалося залучити в українську екосистему оборонних інновацій більше як 25 млн доларів інвестицій.

Автор:
Світлана Манько