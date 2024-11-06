Чотири розробки від учасників Brave1 пройшли кодифікацію і зможуть працювати на фронті

Нещодавно кодифікацію пройшло ще чотири наземні роботизовані комплекси – розробки від учасників кластеру Brave1.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що держава може закуповувати та постачати на фронт лише кодифіковані розробки, тобто ті, що відповідають стандартам НАТО. Одне із завдань Brave1 — допомагати виробникам доводити розробки до готовності. Кластер має уже понад 220 кодифікованих розробок.

"Роботи змінюють ситуацію на фронті. За даними Генштабу, завдяки роботизованим підрозділам на 30% зменшилися втрати українських військових", - додав голова Мінцифри.

Що відомо про нові розробки

Федоров коротко розповів про кожну із чотирьох розробок.

"Танчик" - витримує навантаження до 500 кг та виконує різні місії — розвідувальні, диверсійні, евакуаційні та атакувальні, логістичні;

"Тарган 2К" - легко адаптується під різні завдання — від логістичних до розвідувальних. Має досить просту конструкцію та працює на короткому рейнджі — до 20 км. Коштує всього 3 000 доларів;

"Тарган 200" - за характеристиками схожий на Тарган 2К, але розрахований на більше навантаження — до 200 кг. У логістиці може замінити від 2 до 8 людей;

"Буревій" - допомагає в логістиці особливо важких предметів та евакуації бійців.

Кожна із цих розробок може врятувати не одне життя. Роботи евакуйовують бійців, підвозять провізію, розміщують та заміновують, заміняють військових, щоб ті не ставали живою ціллю для ворожих безпілотників.

"Це війна технологій, і чим більше їх на фронті, тим більша в нас перевага", - підсумував Федоров.

Нагадаємо, нещодавно на полігоні Brave1 за участі Міноборони, Мінцифри, Генштабу та Нацгвардії пройшли випробування трьох найочікуваніших технологій для фронту – роя дронів, керованих боєприпасів та робособаки.

Про Brave1

Кластер Brave1 був запущений 26 квітня 2023 року з метою забезпечити Збройні Сили України новітніми оборонними технологіями. У ньому інноватори та інженери розвивають власні ідеї для допомоги українським захисникам.