Четыре разработки от участников Brave1 прошли кодификацию и смогут работать на фронте

Недавно кодификацию прошло еще четыре наземных роботизированных комплекса – разработки от участников кластера Brave1.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он напомнил, что государство может закупать и поставлять на фронт только кодифицированные разработки, то есть соответствующие стандартам НАТО. Одна из задач Brave1 – помогать производителям доводить разработки до готовности. У кластера уже более 220 кодифицированных разработок.

"Роботы меняют ситуацию на фронте. По данным Генштаба, благодаря роботизированным подразделениям на 30% уменьшились потери украинских военных", — добавил глава Минцифры.

Что известно о новых разработках

Федоров коротко рассказал о каждой из четырех разработок.

"Танчик" – выдерживает нагрузку до 500 кг и выполняет различные миссии – разведывательные, диверсионные, эвакуационные и атакующие, логистические;

"Тарган 2К" — легко адаптируется под разные задачи — от логистических до разведывательных. Имеет довольно простую конструкцию и работает на коротком рейндже – до 20 км. Стоит всего 3 000 долларов;

"Тарган 200" – по характеристикам похож на Тарган 2К, но рассчитан на большую нагрузку – до 200 кг. В логистике может заменить от 2 до 8 человек;

"Буревій" — помогает в логистике особо тяжелых предметов и эвакуации бойцов.

Каждая из этих разработок может спасти не одну жизнь. Работы эвакуируют бойцов, подвозят провизию, размещают и минируют, заменяют военных, чтобы те не становились живой целью для вражеских беспилотников.

"Это война технологий, и чем больше их на фронте, тем больше у нас преимущество", — подытожил Федоров.

Напомним, недавно на полигоне Brave1 с участием Минобороны, Минцифры, Генштаба и Нацгвардии прошли испытания трех самых ожидаемых технологий для фронта – роя дронов, управляемых боеприпасов и робособаки.

О Brave1

Кластер Brave1 был запущен 26 апреля 2023 года с целью обеспечить Вооруженные Силы Украины новейшими оборонными технологиями. В нем инноваторы и инженеры развивают свои идеи для помощи украинским защитникам.