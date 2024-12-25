Міноборони допустило до експлуатації БпАК "Щедрик" вітчизняного виробництва

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик" вітчизняного виробництва.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що БпАК виконує завдання зі спостереження за діями противника на полі бою. Також "Щедрик" може працювати як вдень, так і вночі.

Характеристики "Щедрика"

Як повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, комплекс "Щедрик" складається зі станції управління і дистанційно-керованих літальних апаратів. Останні оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод.

Літальні апарати "Щедрика" можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку. Заряду акумуляторів вистачає на тривалий час безперервної роботи.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника.

В Міноборони нагадали виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться за посиланням.

Нагадаємо, восени Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс "Чорна вдова". Це безпілотник тактичного рівня дії, який досвідчений пілот може застосовувати як вдень, так і вночі.

Також до використання у Силах оборони було допущено безпілотник українського виробництва Sova 10.

Нещодавно Міністерство оборони завершило кодифікацію та офіційно допустило до використання безпілотний авіаційний комплекс ТОККО, розроблений вітчизняними виробниками. Цей комплекс включає дрони-камікадзе, які вже продемонстрували ефективність у реальних бойових умовах.