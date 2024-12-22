Міноборони затвердило бойовий модуль Wolly для використання в Силах оборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання дистанційно керований бойовий модуль Wolly, створений українськими розробниками.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Особливості бойового модуля

Wolly оснащується кулеметами калібру 7,62 мм або 12,7 мм із системою автоматичної подачі боєприпасів. Серед основних технологічних рішень:

Тепловізор для роботи в умовах низької видимості.

Система автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей, що підвищує ефективність бою.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, модуль створено з урахуванням реального бойового досвіду українських військових.

"Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників. Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування", - зазначив він.

Бойовий модуль Wolly відзначається своєю мобільністю. Його легко транспортувати: модуль достатньо легкий, щоб один військовослужбовець міг доставити його до місця установки. Також акумулятори забезпечують кілька днів автономної роботи, що підходить для тривалих операцій.

Допуск модуля Wolly до використання є черговим кроком у посиленні технічного потенціалу українських військових. Новітні технології, реалізовані у виробі, сприяють підвищенню точності вогню, автономності та мобільності підрозділів Сил оборони.

Додамо, Міністерство оборони упродовж листопада кодифікувало понад 120 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) для потреб Сил оборони, з яких майже 90% — новинки українського виробництва.