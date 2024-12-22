Минобороны утвердило боевой модуль Wolly для использования в Силах обороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию дистанционно управляемый боевой модуль Wolly, созданный украинскими разработчиками.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Особенности боевого модуля

Wolly оснащается пулеметами калибра 7,62 или 12,7 мм с системой автоматической подачи боеприпасов. Среди основных технологических решений:

Тепловизор для работы в условиях низкой видимости.

Система автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения целей, что повышает эффективность боя.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, модуль создан с учетом реального боевого опыта украинских военных.

"Отечественные оружейники воплотили в боевом модуле технологические решения, которые основываются на запросах из войск и реальном боевом опыте украинских защитников. Были учтен ряд предложений по способам управления модулем, автоматизации отдельных процессов его практического применения", — отметил он.

Боевой модуль Wolly отличается своей мобильностью. Его легко транспортировать: модуль достаточно легок, чтобы один военнослужащий мог доставить его к месту установки. Также аккумуляторы снабжают несколько дней автономной работы, подходящей для длительных операций.

Допуск модуля Wolly к использованию является очередным шагом по усилению технического потенциала украинских военных. Новейшие технологии, реализуемые в изделии, способствуют повышению точности огня, автономности и мобильности подразделений Сил обороны.

Добавим, что Министерство обороны в течение ноября кодифицировало более 120 образцов вооружения и военной техники (ОВТ) для нужд Сил обороны, из которых почти 90% — новинки украинского производства.