Ценовая конкуренция на полках: на украинском рынке сыра ожидается новая волна импорта из Европы

сыр
Производство сырных продуктов пока удерживает высокий уровень / Freepik

После периода понижения объемов ввоза сыра в Украину прогнозируется новая волна поставок из Европейского Союза. Польские поставщики ориентированы на украинский рынок для реализации излишков продукции и готовы применять демпинг, заставляющий отечественных производителей пересматривать ценовую политику для сохранения доли продаж.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Infagro.

Базовые цены для дистрибьюторов остаются на прежнем уровне, а розничные значительно выше. Чтобы конкурировать с более дешевым импортом, производителям приходится проводить акции со скидками. Это не все способны поддерживать, поэтому часть продукции теряет место на полках.

Для сохранения позиций в торговых сетях украинским предприятиям нужно корректировать стоимость товаров. Программа "Купи украинское", предусматривающая кэшбек для покупателей, является инструментом стимулирования спроса, однако ее эффективность ограничена приоритетом низкой стоимости в момент выбора товара. Без активного продвижения и прямого взаимодействия с торговыми сетями влияние кэшбека на объемы продаж остается минимальным.

Производство полутвердых сыров пока демонстрирует стабильность или незначительный рост в зависимости от объемов поставок дешевого импорта. Выпуск творожных продуктов остается на высоком уровне, несмотря на снижение экспортных цен.

На внешних рынках стоимость натурального сыра остается относительно стабильной, однако для части направлений производителям приходится предоставлять скидки. Ситуация на рынке подтверждает, что без коррекции цен и активного продвижения украинским брендам будет сложно противостоять европейскому импорту.

Ранее сообщалось, что украинские производители сыров продолжают терять долю рынка в интересах европейского импорта, присутствующего в торговых сетях. Производители обратились к государству с просьбой о поддержке.

Автор:
Татьяна Ковальчук