Рост импорта и конкуренция: украинские производители сыра вынуждены снижать цены

В марте ситуация на украинском рынке сыра стабилизировалась, однако предложение продолжает превышать спрос. Для привлечения потребителей торговцы используют понижение цен. Часть внутренних производителей не восстановила предварительные объемы производства продукции.

Импорт сыров из Европы

Основная причина давления на рынок — увеличение поставок недорогой продукции из стран ЕС. После спада в начале года импортеры снова нарастили объемы. В феврале показатели импорта выросли по сравнению с январем и аналогичным периодом прошлого года.

Доля твердых и полужестких импортных сыров в общем предложении на рынке составила около 25%. Также зафиксирован рост импорта плавленых сыров на несколько десятков процентов. Эксперты увязывают это с недостаточным расширением ассортимента со стороны местных предприятий.

Импорт и конкуренция

Хотя в Европе цены на сыр постепенно растут, импорт в Украину будет продолжаться по ранее заключенным контрактам. Сокращение поставок ожидается ближе к концу весны из-за валютных факторов и увеличения закупочных расходов. Украинские заводы остаются прибыльными благодаря гибким скидкам для дистрибьюторов.

Экспорт украинской продукции

Экспортные цены на украинскую продукцию стабильны. Наблюдается положительная динамика поставок за границу, хотя в отдельных сегментах импорт в Украину значительно превосходит экспорт.

Ситуация с полутвердыми творожными продуктами характеризуется ростом экспорта, но возможно его снижение из-за изменения производственных приоритетов. Наибольшие риски зафиксированы в сегменте плавленых сырных продуктов: обострение ситуации безопасности на Ближнем Востоке усложнило логистику к ключевым регионам сбыта.

Ранее сообщалось, что после периода понижения объемов ввоза сыра в Украину прогнозируется новая волна поставок из ЕС. Польские поставщики ориентированы на украинский рынок для реализации излишков продукции и готовы применять демпинг, заставляющий отечественных производителей пересматривать ценовую политику для сохранения доли продаж.