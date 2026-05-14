Сеть "Сільпо" планирует взять под контроль пять супермаркетов "Арсен" во Львове: детали

"Сільпо" планирует приобрести супермаркеты "Арсен" во Львове / Freepik

Сеть супермаркетов "Сільпо" обратилась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с целью получения разрешения на получение контроля над активами группы компаний "Евротек". Процесс касается недвижимости и оборудования пяти супермаркетов сети Арсен, расположенных во Львове.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zahid.net.

Антимонопольный комитет назначил рассмотрение пяти заявлений ООО "Сильпо-Фуд" на 14 мая. Предметом рассмотрения является "приобретение на контроль над активами – объектами недвижимости и оборудования", принадлежащих группе "Евротек". Речь идет о магазинах по следующим адресам: площадь Мицкевича , улица Зеленая , улица Патона , проспект Червоной Калины и проспект Чорновила. Шестая точка сети на территории бывшего рынка "Добробут" в список объектов для поглощения не вошла.

Это решение последовало за официальным заявлением сети "Арсен" от 13 мая о полном прекращении работы магазинов в Украине. Компания "Евротек" также закрывает сети "Фреш", "Союз" и "Квартал". Владельцы объяснили этот шаг изменением стратегии и желанием сосредоточиться на социальных и девелоперских проектах.

О сети "Арсен"

Сеть супермаркетов "Арсен" работала во Львове с 2002 года. Первый магазин открыли в Сиховском районе по проспекту Червоной Калины. В то время это был один из первых супермаркетов большого формата в западных областях Украины.

Основателем сети стала львовская компания "Интермаркет", работающая в сфере торговли с 1992 года. Арсен создал львовский предприниматель Роман Шлапак, а название сеть получила в честь его старшего сына.

После финансового кризиса 2009 года владельцем сети стало киевское ЗАО "Евротек", которое взяло на себя долги поставщиков "Арсена" на сумму около 80 млн. грн.

В дальнейшем супермаркеты работали под юридическим названием ООО "Альянс Маркет". Компания принадлежит бизнесмену Михаилу Весельскому, также возглавляющему торговую группу "Евротек". Кроме "Арсена", в нее входят сети "Фреш", "Союз" и "Квартал".

Согласно данным Youcontrol, доходы компании в 2025 году – 3 млрд. грн. Несмотря на это, компания убыточна уже пять лет подряд. В прошлом году чистый убыток составил 73 млн грн, это самый большой показатель за последние годы. Долговые обязательства составляют 1,5 млрд грн, тогда как активы оценивают в 860 млн грн. То есть долгов вдвое больше имущества.

Сеть супермаркетов "Арсен" представлена в трех областях – Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской.

Ранее сообщалось, что все магазины сети супермаркетов "Арсен" будут работать до 31 мая 2026 года. По предварительной информации, часть локаций могут занять сети Novus и Сильпо.

Автор:
Татьяна Ковальчук