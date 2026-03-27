АМКУ одобрил сделку: владелец "Сільпо" планирует приобрести сеть "Бадьорий"

Антимонопольный комитет Украины разрешил структуре совладельца Fozzy Group Владимира Костельмана получить контроль над компанией, развивающей сеть магазинов "Бадьорий".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы АМКУ.

Fozzy Group расширяется

"Дано разрешение ПАО "ЗНИКИФ "Бенефит" на приобретение контроля над ООО "Недлес"", - говорится в сообщении.

Согласно данным YouControl, 40,2% акций инвестиционного фонда "Бенефит" принадлежат Владимиру Костельману - совладельцу Fozzy Group, в состав которой входят сети супермаркетов "Сильпо", "Фора" и Thrash!

Согласно данным YouControl, компания "Недлес" развивает сеть маркетов "Бадьорий", а также является владельцем соответствующей торговой марки, что подтверждается данными Украинского офиса интеллектуальной собственности.

В 2025 году финансовые показатели компании претерпели заметные изменения. В частности, выручка выросла на 68,4% и достигла 2,7 млрд грн. В то же время предприятие завершило год с убытком в 50 млн. грн., хотя ранее декларировало прибыль на уровне почти 30 млн. грн.

Компания была основана в сентябре 2001 года, а по состоянию на конец декабря 2025 года в ней работало 649 сотрудников.

О сети компаний "Бадьорий"

Сеть маркетов формата "возле дома" "Бадьорий" работает преимущественно в Киеве и Киевской области и ориентируется на ежедневные покупки. В магазинах представлен широкий ассортимент продуктов питания, напитков, снеков и товаров первой необходимости.

По состоянию на 27 марта 2026 г. сеть насчитывает 171 торговую точку, а в ближайшее время планирует открыть еще пять новых магазинов. В последние годы "Бодрый" демонстрирует активное расширение, увеличивая свое присутствие в столичном регионе.

Вопреки сложной экономической ситуации, сеть остается заметным игроком в сегменте минимаркетов и продолжает развитие даже в условиях военного времени.

О Fozzy Group

Fozzy Group является вторым по величине продуктовым ритейлером в Украине (после "АТБ Маркет").

В Fozzy Group входят такие торговые сети, как:

"Сільпо" – сеть супермаркетов;

"Le Silpo" – сеть супермаркетов премиум-класса;

"Фора" – сеть магазинов;

Favore – супермаркет премиум-класса;

"THRASH!" - сеть дискаунтеров;

"Fozzy" – сеть оптовых гипермаркетов формата "Cash&Carry";

"Белая Ромашка" – сеть фармацевтических супермаркетов.

Группа имеет рестораны (Буланжери, Escobar, Positano, Who&Why Drinkery), агропромышленное направление (Нежин, Гринвиль, Снятинская птица, Богуславная, Skadi), банк "Восток", сеть турагентств Silpo Voyage, сеть спортклубов Apollo Next Группа.

ООО "Фоззи медиа групп", согласно данным YouControl, зарегистрировано летом 2016, имеет уставный капитал 86 млн 220 тыс грн. Основателем является ПАО "ЗНИКИФ "Холдинг инвест", конечным бенефициаром – Владимир Костельман (50,28%).

Выручка компании за 9 месяцев 2025 года сократилась на 28,1% – до 45,6 млн грн, но чистый убыток упал в 3,5 раза – до 8,1 млн грн.

Украинская Fozzy Group официально открыла первый магазин на территории Польши. Пилотный проект реализован в партнерстве с местной сетью Carrefour в Познани