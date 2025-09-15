Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,29

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Польше открыли первый магазин "Сільпо" (ФОТО)

Сильпо
Сеть "Сільпо" открыла первый магазин в Польше. Фото: shareuapotential.com

12 сентября официально открылся первый украинский магазин "Сільпо" на территории Польши. Пилотный проект реализован в партнерстве с сетью Carrefour в Познани.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает All Retail.

"Сільпо" в Польше

Первый магазин расположен на территории торгового центра Carrefour Poznań на улице Скотарской, 104.

Открытие позиционируется как "украинский Carrefour", но фактически речь идет об открытии минимагазина "Сільпо" в польском ТЦ.

Фото 2 — В Польше открыли первый магазин "Сільпо" (ФОТО)
Фото: All Retail

В ассортименте нового магазина представлены выпечка, пицца, товары украинских торговых марок, сыры, колбасы и другие популярные товары, пользующиеся большим спросом среди украинцев и поляков.

Фото 3 — В Польше открыли первый магазин "Сільпо" (ФОТО)
Фото: All Retail

Fozzy Group вышла на польский рынок под брендом Carrefour

В апреле этого года стало   Известно, что украинская Fozzy Group, которой принадлежит сеть "Сільпо", вышла на польский рынок. Компания стала франчайзи Carrefour

Партнерство с Carrefour свидетельствует о стремлении украинских ритейлеров интегрироваться в западные рынки из-за коллабораций с крупными игроками. Это может быть ответом на растущий спрос на украинские товары среди многочисленной украинской диаспоры в Польше.

В Польше   компания Fozzy   вышла на рынок через вновь фирму IDKFA IDCLIP, которая с осени 2023 года владеет супермаркетом в Познани. Однако магазин работает не под украинскими брендами, а как франчайзинговая точка французской сети Carrefour.

Fozzy Group – одна из самых крупных торгово-промышленных групп Украины. Бизнес-интересы группы охватывают ритейл, производство продуктов питания, банковское дело, ИТ, логистический, туристический и ресторанный бизнес.

В Fozzy Group входят такие торговые сети как:

  • "Сільпо" – сеть супермаркетов;
  • "Le Silpo" – сеть супермаркетов премиум-класса;
  • "Фора" – сеть магазинов;
  • Favore – супермаркет премиум-класса;
  • "THRASH!" - сеть дискаунтеров;
  • "Fozzy" – сеть оптовых гипермаркетов формата "Cash&Carry";
  • "Белая Ромашка" – сеть фармацевтических супермаркетов.
Автор:
Светлана Манько