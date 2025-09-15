В Польше открыли первый магазин "Сільпо" (ФОТО)

12 сентября официально открылся первый украинский магазин "Сільпо" на территории Польши. Пилотный проект реализован в партнерстве с сетью Carrefour в Познани.

"Сільпо" в Польше

Первый магазин расположен на территории торгового центра Carrefour Poznań на улице Скотарской, 104.

Открытие позиционируется как "украинский Carrefour", но фактически речь идет об открытии минимагазина "Сільпо" в польском ТЦ.

В ассортименте нового магазина представлены выпечка, пицца, товары украинских торговых марок, сыры, колбасы и другие популярные товары, пользующиеся большим спросом среди украинцев и поляков.

Fozzy Group вышла на польский рынок под брендом Carrefour

В апреле этого года стало Известно, что украинская Fozzy Group, которой принадлежит сеть "Сільпо", вышла на польский рынок. Компания стала франчайзи Carrefour

Партнерство с Carrefour свидетельствует о стремлении украинских ритейлеров интегрироваться в западные рынки из-за коллабораций с крупными игроками. Это может быть ответом на растущий спрос на украинские товары среди многочисленной украинской диаспоры в Польше.

В Польше компания Fozzy вышла на рынок через вновь фирму IDKFA IDCLIP, которая с осени 2023 года владеет супермаркетом в Познани. Однако магазин работает не под украинскими брендами, а как франчайзинговая точка французской сети Carrefour.

Fozzy Group – одна из самых крупных торгово-промышленных групп Украины. Бизнес-интересы группы охватывают ритейл, производство продуктов питания, банковское дело, ИТ, логистический, туристический и ресторанный бизнес.

В Fozzy Group входят такие торговые сети как: