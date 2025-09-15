- Категория
В Польше открыли первый магазин "Сільпо" (ФОТО)
12 сентября официально открылся первый украинский магазин "Сільпо" на территории Польши. Пилотный проект реализован в партнерстве с сетью Carrefour в Познани.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает All Retail.
"Сільпо" в Польше
Первый магазин расположен на территории торгового центра Carrefour Poznań на улице Скотарской, 104.
Открытие позиционируется как "украинский Carrefour", но фактически речь идет об открытии минимагазина "Сільпо" в польском ТЦ.
В ассортименте нового магазина представлены выпечка, пицца, товары украинских торговых марок, сыры, колбасы и другие популярные товары, пользующиеся большим спросом среди украинцев и поляков.
Fozzy Group вышла на польский рынок под брендом Carrefour
В апреле этого года стало Известно, что украинская Fozzy Group, которой принадлежит сеть "Сільпо", вышла на польский рынок. Компания стала франчайзи Carrefour
Партнерство с Carrefour свидетельствует о стремлении украинских ритейлеров интегрироваться в западные рынки из-за коллабораций с крупными игроками. Это может быть ответом на растущий спрос на украинские товары среди многочисленной украинской диаспоры в Польше.
В Польше компания Fozzy вышла на рынок через вновь фирму IDKFA IDCLIP, которая с осени 2023 года владеет супермаркетом в Познани. Однако магазин работает не под украинскими брендами, а как франчайзинговая точка французской сети Carrefour.
Fozzy Group – одна из самых крупных торгово-промышленных групп Украины. Бизнес-интересы группы охватывают ритейл, производство продуктов питания, банковское дело, ИТ, логистический, туристический и ресторанный бизнес.
В Fozzy Group входят такие торговые сети как:
- "Сільпо" – сеть супермаркетов;
- "Le Silpo" – сеть супермаркетов премиум-класса;
- "Фора" – сеть магазинов;
- Favore – супермаркет премиум-класса;
- "THRASH!" - сеть дискаунтеров;
- "Fozzy" – сеть оптовых гипермаркетов формата "Cash&Carry";
- "Белая Ромашка" – сеть фармацевтических супермаркетов.