У Польщі відкрили перший магазин "Сільпо" (ФОТО)

12 вересня офіційно відкрився перший український магазин "Сільпо" на території Польщі. Пілотний проєкт реалізовано у партнерстві з мережею Carrefour у Познані.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє All Retail.

"Сільпо" у Польщі

Зазначається, що перший магазин розташований на території торгового центру Carrefour Poznań на вулиці Скотарській, 104.

Відкриття позиціонується як "український Carrefour", але фактично йдеться про відкриття мінімагазину "Сільпо" у польському ТЦ.

Фото: All Retail

В асортименті нового магазину представлені випічка, піца, товари українських торгових марок, сири, ковбаси та інші популярні товари, що мають великий попит серед українців та поляків.

Фото: All Retail

Fozzy Group вийшла на польський ринок під брендом Carrefour

У квітні цього року стало відомо, що українська Fozzy Group, якій належить мережа "Сільпо", вийшла на польський ринок. Компанія стала франчайзі Carrefour

Партнерство з Carrefour свідчить про прагнення українських ритейлерів інтегруватися в західні ринки через колаборації з великими гравцями. Це може бути відповіддю на все більший попит на українські товари серед численної української діаспори в Польщі.

У Польщі компанія Fozzy вийшла на ринок через новостворену фірму IDKFA IDCLIP, яка з осені 2023 року володіє супермаркетом у Познані. Проте магазин працює не під українськими брендами, а як франчайзингова точка французької мережі Carrefour.

Fozzy Group – одна з найбільших торгово-промислових груп України. Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси.

У Fozzy Group входять такі торговельні мережі як: