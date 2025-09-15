Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,29

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Польщі відкрили перший магазин "Сільпо" (ФОТО)

Сільпо
Мережа «Сільпо» відкрила перший магазин у Польщі. Фото: shareuapotential.com

12 вересня офіційно відкрився перший український магазин "Сільпо" на території Польщі. Пілотний проєкт реалізовано у партнерстві з мережею Carrefour у Познані. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє All Retail.

"Сільпо" у Польщі

Зазначається, що перший магазин розташований на території торгового центру Carrefour Poznań на вулиці Скотарській, 104.

Відкриття позиціонується як "український Carrefour", але фактично йдеться про відкриття мінімагазину "Сільпо" у польському ТЦ.

Фото 2 — У Польщі відкрили перший магазин "Сільпо" (ФОТО)
Фото: All Retail

В асортименті нового магазину представлені випічка, піца, товари українських торгових марок, сири, ковбаси та інші популярні товари, що мають великий попит серед українців та поляків.

Фото 3 — У Польщі відкрили перший магазин "Сільпо" (ФОТО)
Фото: All Retail

Fozzy Group вийшла на польський ринок під брендом Carrefour

У квітні цього року стало відомо, що українська Fozzy Group, якій належить мережа "Сільпо", вийшла на польський ринок. Компанія стала франчайзі Carrefour 

Партнерство з Carrefour свідчить про прагнення українських ритейлерів інтегруватися в західні ринки через колаборації з великими гравцями. Це може бути відповіддю на все більший попит на українські товари серед численної української діаспори в Польщі.

У Польщі компанія Fozzy вийшла на ринок через новостворену фірму IDKFA IDCLIP, яка з осені 2023 року володіє супермаркетом у Познані. Проте магазин працює не під українськими брендами, а як франчайзингова точка французької мережі Carrefour.

Fozzy Group – одна з найбільших торгово-промислових груп України. Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси. 

У Fozzy Group входять такі торговельні мережі як:

  • "Сільпо" - мережа супермаркетів;
  • "Le Silpo" - мережа супермаркетів преміум-класу;
  • "Фора" - мережа магазинів;
  • Favore - супермаркет преміум-класу;
  • "THRASH!" - мережа дискаунтерів;
  • "Fozzy" - мережа оптових гіпермаркетів формату "Cash&Carry";
  • "Біла Ромашка" - мережа фармацевтичних супермаркетів.
Автор:
Світлана Манько