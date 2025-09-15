- Категорія
У Польщі відкрили перший магазин "Сільпо" (ФОТО)
12 вересня офіційно відкрився перший український магазин "Сільпо" на території Польщі. Пілотний проєкт реалізовано у партнерстві з мережею Carrefour у Познані.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє All Retail.
"Сільпо" у Польщі
Зазначається, що перший магазин розташований на території торгового центру Carrefour Poznań на вулиці Скотарській, 104.
Відкриття позиціонується як "український Carrefour", але фактично йдеться про відкриття мінімагазину "Сільпо" у польському ТЦ.
В асортименті нового магазину представлені випічка, піца, товари українських торгових марок, сири, ковбаси та інші популярні товари, що мають великий попит серед українців та поляків.
Fozzy Group вийшла на польський ринок під брендом Carrefour
У квітні цього року стало відомо, що українська Fozzy Group, якій належить мережа "Сільпо", вийшла на польський ринок. Компанія стала франчайзі Carrefour
Партнерство з Carrefour свідчить про прагнення українських ритейлерів інтегруватися в західні ринки через колаборації з великими гравцями. Це може бути відповіддю на все більший попит на українські товари серед численної української діаспори в Польщі.
У Польщі компанія Fozzy вийшла на ринок через новостворену фірму IDKFA IDCLIP, яка з осені 2023 року володіє супермаркетом у Познані. Проте магазин працює не під українськими брендами, а як франчайзингова точка французької мережі Carrefour.
Fozzy Group – одна з найбільших торгово-промислових груп України. Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси.
У Fozzy Group входять такі торговельні мережі як:
- "Сільпо" - мережа супермаркетів;
- "Le Silpo" - мережа супермаркетів преміум-класу;
- "Фора" - мережа магазинів;
- Favore - супермаркет преміум-класу;
- "THRASH!" - мережа дискаунтерів;
- "Fozzy" - мережа оптових гіпермаркетів формату "Cash&Carry";
- "Біла Ромашка" - мережа фармацевтичних супермаркетів.