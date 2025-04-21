Не під українськими брендами: Carrefour у Польщі розвиватиме власник мережі "Сільпо"

Українська Fozzy Group вийшла на польський ринок: компанія стала франчайзі Carrefour і вже відкрила перший магазин у Познані.

Про це інформує Wiadomości Handlowe.

Fozzy Group вийшла на польський ринок під брендом Carrefour

Українська Fozzy Group, власник мереж "Сільпо", "Фора" та Thrash!, розпочала діяльність у Польщі через компанію IDKFA IDCLIP, що на 90% належить Fozzy Holdings і на 10% – польському менеджеру Мацею Гавронському.

Вони стали франчайзі мережі Carrefour. Бенефіціаром компанії є засновник Fozzy – Володимир Костельман.

Під кінець 2023 року Fozzy Group управляла мережею з 826 магазинів в Україні, де ключовим і найприбутковішим брендом є "Сільпо".

У Польщі компанія Fozzy вийшла на ринок через новостворену фірму IDKFA IDCLIP, яка з осені 2023 року володіє супермаркетом у Познані на вул. Скотарській, 104. Проте магазин працює не під українськими брендами, а як франчайзингова точка французької мережі Carrefour.

Як розповів нам Мацей Ґавронський, "Сільпо" виступає переважно фінансовим інвестором цього проекту. Тому важко говорити про "справжній" дебют Fozzy на польському ринку, як, наприклад, відкриття магазину "Сільпо".

"Сільпо" ще не зайшло до Польщі, але шукає можливості

Після партнерства з Мацеєм Гавронським і запуску франшизи Carrefour у Познані, українська Fozzy Group поки не відкрила жодного магазину в Польщі під власними брендами — такими як "Сільпо", "Фора" чи Thrash!.

Зазначається, що компанія все ще розглядає можливість виходу на польський ринок під брендом "Сільпо" і активно шукає найкращі локації для першого магазину. Однак рішення залежить від подальшого розвитку обставин.

На запити журналістів про подальші плани компанії щодо IDKFA IDCLIP і виходу "Сільпо" на польський ринок ні Fozzy Group, ні Carrefour Polska наразі не дали відповіді.

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