Які регіони України найбільше приваблювали food-ритейлерів торік і які прогнози на 2025-й

У 2024 році економіка України продовжила адаптацію до умов війни, зокрема шляхом переведення на воєнний режим і мобілізації ресурсів для забезпечення потреб оборонного комплексу. Ритейл третій рік поспіль зосереджується на ефективності, зменшенні витрат і забезпеченні безперервного постачання товарів.

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Про це свідчать результати дослідження ринку продовольчого ритейлу, проведеного компанією GT Partners Uktraine.

Регіони розвитку продовольчих ритейлерів у 2024 році

Через військові дії карта географічних вподобань для експансії ритейлерів змістилася у бік "спокійніших" регіонів.

У 2024 році найбільше нових магазинів відкрито на заході України (41,5% від загальної кількості), зокрема у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях, де ситуація з безпекою значно стабільніша.

На другій позиції за привабливістю для експансії food-ритейлерів знаходиться центр України (Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська області), де у 2024 році було відкрито близько 16% нових маркетів.

На півночі України (Житомирська, Київська (без м. Київ), Чернігівська, Сумська області) за 2024 рік було відкрито 129 нових магазинів, що становить майже 14% від загальної кількості відкриттів по всій країні.

На сході України (Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Донецька та Луганська області) у 2024 році було відкрито 107 нових магазинів, що становить 11,5% від загальної кількості нових об'єктів по країні. У той же час на півдні України (Одеська, Миколаївська, Херсонська області та АР Крим) відкрилося лише 5,6% нових торгових точок.

Прогнози щодо розвитку ринку продовольчого ритейлу в 2025 році

Конкуренція вже третій рік поспіль не є основним бар'єром для розвитку бізнесу в Україні.

Війна та безпекова ситуація залишаються ключовими проблемами. Світовий банк прогнозує, що економічне зростання знизиться з 3,2% до 2% у 2025 році через бойові дії.

Пошкодження інфраструктури, логістичні проблеми, дефіцит транспорту та зміна маршрутів ускладнюють доставку, підвищуючи витрати та обмежуючи доступність товарів, що також впливає на ціни.

Кадровий дефіцит поглиблюється через міграцію та мобілізацію, що створює нестачу працівників, особливо на фізичні посади. Підприємці орієнтуються на навички кандидатів, а не лише на досвід. Наявність кадрів стає ключовим фактором для розвитку ритейлу, оскільки відкриття нового магазину вимагає належного укомплектування штату.

Масовий виїзд за кордон та втрати людських життів призводять до скорочення кількості населення в Україні. Це, разом із падінням купівельної спроможності, негативно впливає на внутрішній попит, знижуючи обсяги споживання товарів та послуг і ускладнюючи розвиток ринку, що позначається на прибутковості підприємств.

Зокрема і податкове навантаження створює додаткові обмеження не тільки розвитку, а й функціонування бізнесу та купівельної спроможності споживачів.

Дефіцит якісної комерційної нерухомості та високі орендні ставки ускладнюють пошук торгових площ для бізнесу, особливо в умовах війни та економічної нестабільності. Перебої в енергопостачанні через пошкодження інфраструктури можуть створити додаткові труднощі для підприємств. Обмеження на рекламу алкоголю впливають на маркетингові стратегії та просування брендів.

У 2025 році ритейл буде адаптуватися до нових потреб, активно впроваджуючи автоматизацію та технології для оптимізації витрат, покращення логістики, підвищення ефективності та зниження залежності від персоналу.

Споживачі в Україні зберігають раціональний підхід до витрат, орієнтуючись на базові потреби та відтерміновуючи другорядні покупки. Це сприятиме розширенню асортименту доступних товарів.

Онлайн-продажі збережуть свої позиції на українському ринку. Частка покупок через смартфони зростатиме, оскільки споживачі цінують зручність та швидкість.

Трендом стануть гібридні формати, що поєднують супермаркети, ресторани, кафе та сервісні зони в одному просторі, роблячи процес покупок більш зручним для споживачів.

За результатами попередніх років, товари з маркуванням "Зроблено в Україні" стають дедалі популярнішими серед споживачів. Попит на вітчизняну продукцію залишатиметься важливим трендом у 2025 році.

Кардинальних змін на ринку не очікується, і значного сплеску відкриттів нових магазинів від більшості ритейлерів не буде. Прогнозується, що у 2025 році кількість нових магазинів, відкритих продовольчими торговельними мережами України, залишиться на рівні 2024 року або збільшиться незначно.

Ключові тренди 2024 року

Попит на базові товари і послуги та розвиток онлайн-продажів стали ключовими чинниками стабільності.

Реальні доходи бюджету відновились до довоєнного рівня, що свідчить про позитивну динаміку в економіці. Водночас політика високих ставок НБУ не призвела до стабілізації економіки, оскільки основною причиною інфляції є зростання витрат, а не підвищення попиту. Підвищення податків та ріст цін створили додаткове фінансове навантаження на бізнес та населення, зазначають аналітики компанії.

У 2024 році закрилися понад 250 тисяч ФОПів, але відкрилися на 119 тисяч більше, що свідчить про приріст на 7,5%. Очікується, що нові податкові ставки принесуть додаткові 141 млрд гривень до бюджету в 2025 році.

У 2024 році міжнародні інвестиції знизились, зокрема на 24,2% менше нових компаній з іноземними засновниками.

Ціни на непродовольчі товари зросли на 4,1%, зокрема через коливання валютного курсу, а вартість послуг зросла на 12,5%, зокрема в охороні здоров’я, транспорті, зв’язку та інших сферах.

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у січні 2025 року склав 41, що відповідає рівню січня 2024 року. Серед основних стримуючих факторів — безпекова ситуація, недостатні інвестиції, потреба в енергоресурсах і робочій силі, зростання витрат і інфляційний тиск.

Водночас на очікування підприємств позитивно впливали:

стійкий споживчий попит;

обсяги міжнародної фінансової допомоги.

Оборот роздрібної торгівлі України зріс на 17,7% у порівнянні з 2023 роком, а в доларовому еквіваленті — на 3,1%. Незважаючи на позитивну динаміку, ринок все ще відчуває наслідки негативних чинників, накопичених за попередні роки.

Нагадаємо, у березні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 14,6% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Річна інфляція прискорилася, адже у лютому це показник становив 13,4%. Найбільше подорожчали продукти харчування, одяг та взуття.