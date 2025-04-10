Какие регионы Украины больше всего привлекали food-ритейлеров в прошлом году и какие прогнозы на 2025-й

В 2024 году экономика Украины продолжила адаптацию к условиям войны, в частности, путем перевода на военный режим и мобилизации ресурсов для обеспечения потребностей оборонного комплекса. Ритейл третий год подряд сосредотачивается на эффективности, уменьшении издержек и обеспечении непрерывной поставки товаров.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка продовольственного ритейла, проведенного компанией GT Partners Uktraine.

Регионы развития продовольственных ритейлеров в 2024 году

Из-за военных действий карта географических предпочтений для экспансии ритейлеров сместилась в сторону более "спокойных" регионов.

В 2024 году больше новых магазинов открыто на западе Украины ( 41,5% от общего количества), в частности в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях, где ситуация с безопасностью значительно стабильнее.

На второй позиции по привлекательности экспансии food-ритейлеров находится центр Украины (Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская области), где в 2024 году было открыто около 16% новых маркетов.

На севере Украины (Житомирская, Киевская (без Киева), Черниговская, Сумская области) за 2024 год было открыто 129 новых магазинов, что составляет почти 14% от общего количества открытий по всей стране.

На востоке Украины (Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Донецкая и Луганская области) в 2024 году открыто 107 новых магазинов, что составляет 11,5% от общего количества новых объектов по стране. В то же время на юге Украины (Одесская, Николаевская, Херсонская области и АР Крым) открылось всего 5,6% новых торговых точек.

Прогнозы развития рынка продовольственного ритейла в 2025 году

Конкуренция уже третий год не является основным барьером для развития бизнеса в Украине. Война и ситуация безопасности остаются ключевыми проблемами. Всемирный банк прогнозирует, что экономический рост снизится с 3,2% до 2% в 2025 году из-за боевых действий.

Повреждение инфраструктуры, логистические проблемы, дефицит транспорта и изменение маршрутов усложняют доставку, повышая затраты и ограничивая доступность товаров, что также влияет на цены.

Кадровый дефицит усугубляется из-за миграции и мобилизации, что создает нехватку работников, особенно на физические должности. Предприниматели ориентируются на навыки кандидатов, а не только опыт. Наличие кадров становится ключевым фактором для развития ритейла, поскольку открытие нового магазина требует должного укомплектования штата.

Массовый выезд за границу и потери человеческих жизней приводят к сокращению населения в Украине. Это вместе с падением покупательной способности негативно влияет на внутренний спрос, снижая объемы потребления товаров и услуг и усложняя развитие рынка, что сказывается на прибыльности предприятий.

В частности, и налоговая нагрузка создает дополнительные ограничения не только развития, но и функционирования бизнеса и покупательной способности потребителей.

Дефицит качественной коммерческой недвижимости и высокие арендные ставки затрудняют поиск торговой площади для бизнеса, особенно в условиях войны и экономической нестабильности. Перебои в энергоснабжении из-за повреждений инфраструктуры могут создать дополнительные трудности для предприятий. Ограничения рекламы алкоголя влияют на маркетинговые стратегии и продвижение брендов.

В 2025 году ритейл будет адаптироваться к новым потребностям, активно внедряя автоматизацию и технологии для оптимизации затрат, улучшения логистики, повышения эффективности и снижения зависимости от персонала.

Потребители в Украине сохраняют рациональный подход к расходам, ориентируясь на базовые потребности и откладывая второстепенные покупки. Это будет способствовать расширению ассортимента доступных товаров.

Онлайн-продажи сохранят свои позиции на украинском рынке. Доля покупок через смартфоны будет расти, поскольку потребители ценят удобство и быстроту.

Трендом станут гибридные форматы, сочетающие супермаркеты, рестораны, кафе и сервисные зоны в одном пространстве, делая процесс покупок более удобным для потребителей.

По результатам предыдущих лет, товары с маркировкой "Зроблено в Україні " становятся все более популярными среди потребителей. Спрос на отечественную продукцию будет оставаться важным трендом в 2025 году.

Кардинальных изменений на рынке не ожидается, и всплеска открытий новых магазинов от большинства ритейлеров не будет. Прогнозируется, что в 2025 году количество новых магазинов, открытых продовольственными торговыми сетями Украины, останется на уровне 2024 или увеличится незначительно.

Ключевые тренды 2024 года

Спрос на базовые товары и услуги и развитие онлайн продаж стали ключевыми факторами стабильности.

Реальные доходы бюджета возобновились до довоенного уровня, что свидетельствует о положительной динамике в экономике. В то же время, политика высоких ставок НБУ не привела к стабилизации экономики, поскольку основной причиной инфляции является рост расходов, а не повышение спроса. Повышение налогов и рост цен создали дополнительную финансовую нагрузку на бизнес и население, отмечают аналитики компании.

В 2024 году закрылось более 250 тысяч ФЛП, но открылось на 119 тысяч больше, что свидетельствует о приросте на 7,5%. Ожидается, что новые налоговые ставки принесут дополнительные 141 млрд грн в бюджет в 2025 году.

В 2024 году международные инвестиции снизились, в том числе на 24,2% меньше новых компаний с иностранными учредителями.

Цены на непродовольственные товары выросли на 4,1%, в том числе из-за колебаний валютного курса, а стоимость услуг выросла на 12,5%, в том числе в здравоохранении, транспорте, связи и других сферах.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2025 года составил 41, что соответствует уровню января 2024 года. Среди основных сдерживающих факторов — ситуация с безопасностью, недостаточные инвестиции, потребность в энергоресурсах и рабочей силе, рост затрат и инфляционное давление.

В то же время на ожидания предприятий положительно влияли:

устойчивый потребительский спрос;

объемы международной финансовой помощи.

Оборот розничной торговли Украины вырос на 17,7% по сравнению с 2023 годом, а в долларовом эквиваленте – на 3,1%. Несмотря на положительную динамику, рынок все еще ощущает последствия негативных факторов, накопленных в предыдущие годы.

Напомним, в марте 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 14,6% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. Годовая инфляция ускорилась, ведь в феврале этот показатель составил 13,4%. Больше всего подорожали продукты питания, одежда и обувь.