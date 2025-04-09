Из-под полы: сколько теряет государство из-за теневых схем в ритейле

Рынок розничной торговли, генерирующий более 12% ВВП Украины, демонстрирует одно из самых быстрых обновлений среди экономических секторов после начала полномасштабного вторжения. Особенно заметна положительная динамика в сегменте продовольственного ритейла: в 2024 году сети открыли более 800 новых торговых точек, преимущественно в формате современных магазинов. Однако за видимым ростом кроется структурная проблема, искажающая конкурентную среду и снижающая налоговые поступления. Речь идет о глубокой тенизации рынка – от отдельных игроков до целых сегментов – и использовании неформальных бизнес-моделей, которые дают конкурентные преимущества в обход законодательства.

Призывы к детенизации рынка ритейла все чаще раздаются не только от представителей легального бизнеса, но и законодателей. Речь идет не просто о репутационной прозрачности отрасли, а о необходимости установления равных правил игры и активизации одного из наиболее недоиспользованных источников бюджетных поступлений.

По оценкам экспертов, общий объем розничной торговли в Украине превышает 2 трлн. грн. в год. В то же время доля десяти крупнейших сетей — среди которых "АТБ", "Сильпо", "Аврора", "Фора", Rozetka, Novus, Metro, "Руш" (EVA), "Омега" (Varus) и "Фудком" ("Велика кишеня") - составляет лишь 529,2 млрд грн, или чуть больше четверти этого. Это свидетельствует о значительном присутствии малого и среднего ритейла, часть которого работает в тени.

По оценкам NAI Ukraine , в 2024 году доля теневого сегмента рынка выросла — прежде всего, как ответ бизнеса на повышенную налоговую нагрузку. Если до полномасштабной войны тенизация в ритейле оценивалась на уровне 30%, то в 2025 году она может превысить 45%.

Последствия очевидны: почти триллион гривен оборота проходит мимо системы налогообложения, что приводит к значительным потерям бюджета — как через прямое уклонение, так и через использование серого инструментария минимизации налогов.

Прозрачные игроки рынка все чаще сталкиваются с ценовым демпингом и недобросовестной конкуренцией со стороны работающих в тени компаний: от схем с неофициальной занятостью до продаж без фискализации. В результате бюджет теряет, а легальный бизнес вытесняется.

Локальная экспансия в тень

Согласно данным аналитического агентства GT Partners Ukraine , 82% продовольственных ритейлеров в Украине – это локальные операторы, работающие в пределах одного региона. Именно эти компании демонстрируют самые высокие темпы развития, открыв в 2024 году 375 новых торговых точек, что составляет 40% общего количества новых магазинов.

Именно в этой части рынка наблюдается высокий уровень нарушений — начиная с уклонения от использования регистраторов расчетных операций (РРО) до практики дробления крупных сетей на физических лиц-предпринимателей для минимизации налоговой нагрузки. Такие схемы позволяют значительно снизить операционные расходы, в том числе фонд оплаты труда, и избегать налоговых обязательств. Это создает нечестное конкурентное преимущество для таких компаний легальным ритейлерам, работающим в рамках действующего законодательства.

Аналитики GT Partners Ukraine также отмечают, что растущая налоговая нагрузка способствует дальнейшей миграции «белых» и «серых» операций в теневой сектор. «Производители вынуждены переносить дополнительные затраты на конечных потребителей. Однако этот эффект будет постепенным и будет продолжаться в течение года в зависимости от маржинальности отдельных компаний», — отмечают эксперты.

Структура теневых практик

В структуре теневых практик в продовольственном ритейле ключевое место занимает неофициальное трудоустройство. Это включает в себя отказ от заключения трудовых договоров, выплату заработных плат «в конвертах», что позволяет снижать официальные расходы на фонд оплаты труда и уклоняться от уплаты единого социального взноса.

Еще одна распространенная практика – это избегание применения РРО. В ритейле, где значительная часть расчетов осуществляется наличными деньгами, это открывает возможности для масштабного сокрытия реальной выручки и выведения ее из-под налогообложения.

Особой проблемой является формальное дробление крупных сетей на армию ФЛП, каждый из которых имеет льготное налогообложение. Такая практика позволяет снижать налоговые обязательства в разы, что значительно усложняет борьбу с уклонением от налогообложения. При этом большинство таких ФЛП не ведут реальную хозяйственную деятельность, а являются лишь инструментом для занижения налогов.

К этим практикам прилагаются еще два ключевых явления. Во-первых, торговля «серым» импортом, попадающим в Украину как контрабанда или умышленно заниженные инвойсы. Во-вторых, реализация контрафактной продукции или нелегальных подакцизных товаров – в частности, алкоголя и табачных изделий. Оба эти явления не только негативно влияют на налоговую базу, но и создают серьезные риски для безопасности потребителей.

Тень на миллиарды

Тенизация в розничном ритейле является не только нравственной проблемой, но и серьезным экономическим вызовом. По оценкам экспертов, лишь недополученные налоги от выплачиваемых «в конвертах» зарплат составляют десятки миллиардов гривен в год. Кроме того, потери бюджета обусловлены неуплаченным НДС, единым налогом, таможенными платежами и акцизами. Эти ресурсы могли бы быть направлены на поддержку армии, развитие инфраструктуры или социальных программ.

Однако уже есть примеры успешной детенизации. В 2023-2024 годах некоторые операторы рынков сделали серьезные шаги по отбеливанию своих деятельности. Как свидетельствуют данные, эффективная борьба с теневыми практиками обеспечила значительный рост налоговых поступлений в разных секторах экономики. Так, уплата налогов автозаправочными станциями (АЗС) в 2024 году выросла с 4,7 до 9,8 млрд грн, что свидетельствует об эффективности мер детенизации.

Увеличение налоговых вычетов отметили и интернет-провайдеры — более половины из них повысили свои уплаты более чем на 50%, а некоторые увеличили налоговые взносы в 3–4 раза. Это свидетельствует о положительных тенденциях в росте официальных доходов.

Также усиление борьбы с теневыми практиками на рынках табака и алкоголя, включая контрабанду, контрафакт и серую продажу, способствовало увеличению акцизных поступлений на 10-20%, что в эквиваленте составляет сотни миллиардов гривен для бюджета.

Эффективная детенизация не только увеличивает поступление в государственный бюджет, что особенно важно в условиях войны, но и является более эффективным способом развития экономики по сравнению с дальнейшим усилением налогового бремени для предприятий, работающих в правовом поле.

Не первый прецедент

Детенизация ритейл-сферы требует не только законодательных изменений, таких как закрытие лазейок для дробления крупных сетей на ФЛП, но и механизмов отраслевого саморегулирования. Одним из примеров такого саморегулирования является внедрение отраслевых меморандумов, как это произошло в банковском секторе с борьбой против «денежных мулов». Когда участники рынка проявили ответственность и вмешательство законодателей не требовалось.

Лидеры ритейл-отрасли могут разработать свои стандарты, предусматривающие официальное трудоустройство, справедливые условия оплаты труда, обязательное использование РРО/ПРРО, а также исключение серого импорта и контрафактной продукции.

Честные игроки все чаще подчеркивают необходимость равных условий для всех участников рынка. В условиях, когда часть бизнеса работает по правилам, а другая их игнорирует, не может быть здоровой конкуренции. В таких условиях выигрывают не эффективные белые предприятия, а черные и серые игроки. Государство же несет потери. Установление прозрачных стандартов на уровне законодательства и отрасли будет способствовать увеличению налоговых поступлений, а также поможет снизить коррупционные риски, защитить интересы потребителей и обеспечить прогнозируемость для инвесторов.

Украина как страна, стремящаяся стать частью европейской экономики, не может позволить себе толеровать теневую экономику.