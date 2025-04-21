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Не под украинскими брендами: Carrefour в Польше будет развивать владелец сети "Сільпо"

Развитие франшизы за границей
Украинский ритейлер стал партнером Carrefour в Польше.

Украинская Fozzy Group вышла на польский рынок: компания стала франчайзи Carrefour и уже открыла первый магазин в Познани.

Об этом сообщает Wiadomości Handlowe.

Fozzy Group вышла на польский рынок под брендом Carrefour

Украинская Fozzy Group, владелец сетей "Сільпо", "Фора" и Thrash!, начала деятельность в Польше через компанию IDKFA IDCLIP, которая на 90% принадлежит Fozzy Holdings и на 10% – польскому менеджеру Мацею Гавронскому.

Они стали франчайзи сети Carrefour. Бенефициаром компании является основатель Fozzy – Владимир Костельман.

К концу 2023 года Fozzy Group управляла сетью из 826 магазинов в Украине, где ключевым и самым прибыльным брендом является "Сільпо".

В Польше компания Fozzy вышла на рынок через вновь созданную фирму IDKFA IDCLIP, которая с осени 2023 года владеет супермаркетом в Познани на ул. Скотарской, 104. Однако магазин работает не под украинскими брендами, а как франчайзинговая точка французской сети Carrefour.

Как рассказал Мацей Гавронский, "Сільпо" выступает преимущественно финансовым инвестором этого проекта. Поэтому трудно говорить о "настоящем" дебюте Fozzy на польском рынке, как, например, открытие магазина "Сільпо".

"Сільпо" еще не зашло в Польшу, но ищет возможности

После партнерства с Мацеем Гавронским и запуска франшизы Carrefour в Познани, украинская Fozzy Group пока не открыла ни одного магазина в Польше под собственными брендами – такими как "Сільпо", "Фора" или Thrash!

Отмечается, что компания все еще рассматривает возможность выхода на польский рынок под брендом "Сільпо" и активно ищет лучшие локации для первого магазина. Однако решение зависит от дальнейшего развития обстоятельств.

На запросы журналистов о дальнейших планах компании по IDKFA IDCLIP и выходу "Сільпо" на польский рынок ни Fozzy Group, ни Carrefour Polska пока не ответили.

Ранее сообщалось, что рынок розничной торговли, генерирующий более 12% ВВП Украины, демонстрирует одно из самых быстрых обновлений среди экономических секторов после начала полномасштабного вторжения. Особенно заметна положительная динамика в сегменте продовольственного ритейла.

Автор:
Ольга Опенько