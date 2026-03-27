АМКУ схвалив угоду: власник "Сільпо" планує придбати мережу "Бадьорий"

Супермаркет
Fozzy Group може розширитися за рахунок мережі "Бадьорий"

Антимонопольний комітет України дозволив структурі співвласника Fozzy Group Володимира Костельмана отримати контроль над компанією, що розвиває мережу магазинів “Бадьорий”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби АМКУ.

Fozzy Group розширюється

"Надано дозвіл ПАТ "ЗНВКІФ "Бенефіт" на набуття контролю над ТОВ "Недлес", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними YouControl, 40,2% акцій інвестиційного фонду "Бенефіт" належать Володимиру Костельману -  співвласнику Fozzy Group, до складу якої входять мережі супермаркетів "Сільпо", "Фора" та Thrash!.

Згідно з даними YouControl, компанія "Недлес" розвиває мережу маркетів "Бадьорий", а також є власником відповідної торгової марки, що підтверджується даними Українського офісу інтелектуальної власності.

У 2025 році фінансові показники компанії зазнали помітних змін. Зокрема, виторг зріс на 68,4% і досяг 2,7 млрд грн. Водночас підприємство завершило рік зі збитком у 50 млн грн, хоча раніше декларувало прибуток на рівні майже 30 млн грн.

Компанія була заснована у вересні 2001 року, а станом на кінець грудня 2025 року в ній працювали 649 співробітників.

Про мережу компаній "Бадьорий"

Мережа маркетів формату "біля дому" "Бадьорий" працює переважно у Києві та Київській області й орієнтується на щоденні покупки. У магазинах представлений широкий асортимент продуктів харчування, напоїв, снеків і товарів першої необхідності.

Станом на 27 березня 2026 року мережа налічує 171 торгову точку, а найближчим часом планує відкрити ще п’ять нових магазинів. Упродовж останніх років "Бадьорий" демонструє активне розширення, збільшуючи свою присутність у столичному регіоні.

Попри складну економічну ситуацію, мережа залишається помітним гравцем у сегменті мінімаркетів і продовжує розвиток навіть в умовах воєнного часу.

Про Fozzy Group

Fozzy Group є другим за величиною продуктовим ритейлером в Україні (після "АТБ Маркет"). 

У Fozzy Group входять такі торговельні мережі, як:

  • "Сільпо" - мережа супермаркетів;
  • "Le Silpo" - мережа супермаркетів преміум-класу;
  • "Фора" - мережа магазинів;
  • Favore - супермаркет преміум-класу;
  • "THRASH!" - мережа дискаунтерів;
  • "Fozzy" - мережа оптових гіпермаркетів формату "Cash&Carry";
  • "Біла Ромашка" - мережа фармацевтичних супермаркетів.

Група має ресторани (Буланжері, Escobar, Positano, Who&Why Drinkery), агропромисловий напрям (Ніжин, Грінвіль, Снятинська птиця, Богуславна, Skadi), банк "Восток", мережу турагенцій Silpo Voyage, мережу спортклубів Apollo Next, логістичного оператора УВК, IT-розробника TemaBit Fozzy Group.

ТОВ "Фоззі медіа груп", згідно з даними YouControl, зареєстровано влітку 2016, має статутний капітал 86 млн 220 тис грн. Засновником є ПАТ "ЗНВКІФ "Холдінг інвест", кінцевим бенефіціаром - Володимир Костельман (50,28%).

Виручка компанії за 9 місяців 2025 року скоротилася на 28,1% – до 45,6 млн грн, але чистий збиток впав в 3,5 рази – до 8,1 млн грн.

Українська Fozzy Group офіційно відкрила перший магазин на території Польщі. Пілотний проєкт реалізовано у партнерстві з місцевою мережею Carrefour у Познані 

Автор:
Ольга Опенько