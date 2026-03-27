АМКУ схвалив угоду: власник "Сільпо" планує придбати мережу "Бадьорий"

Антимонопольний комітет України дозволив структурі співвласника Fozzy Group Володимира Костельмана отримати контроль над компанією, що розвиває мережу магазинів “Бадьорий”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби АМКУ.

Fozzy Group розширюється

"Надано дозвіл ПАТ "ЗНВКІФ "Бенефіт" на набуття контролю над ТОВ "Недлес", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними YouControl, 40,2% акцій інвестиційного фонду "Бенефіт" належать Володимиру Костельману - співвласнику Fozzy Group, до складу якої входять мережі супермаркетів "Сільпо", "Фора" та Thrash!.

Згідно з даними YouControl, компанія "Недлес" розвиває мережу маркетів "Бадьорий", а також є власником відповідної торгової марки, що підтверджується даними Українського офісу інтелектуальної власності.

У 2025 році фінансові показники компанії зазнали помітних змін. Зокрема, виторг зріс на 68,4% і досяг 2,7 млрд грн. Водночас підприємство завершило рік зі збитком у 50 млн грн, хоча раніше декларувало прибуток на рівні майже 30 млн грн.

Компанія була заснована у вересні 2001 року, а станом на кінець грудня 2025 року в ній працювали 649 співробітників.

Про мережу компаній "Бадьорий"

Мережа маркетів формату "біля дому" "Бадьорий" працює переважно у Києві та Київській області й орієнтується на щоденні покупки. У магазинах представлений широкий асортимент продуктів харчування, напоїв, снеків і товарів першої необхідності.

Станом на 27 березня 2026 року мережа налічує 171 торгову точку, а найближчим часом планує відкрити ще п’ять нових магазинів. Упродовж останніх років "Бадьорий" демонструє активне розширення, збільшуючи свою присутність у столичному регіоні.

Попри складну економічну ситуацію, мережа залишається помітним гравцем у сегменті мінімаркетів і продовжує розвиток навіть в умовах воєнного часу.

Про Fozzy Group

Fozzy Group є другим за величиною продуктовим ритейлером в Україні (після "АТБ Маркет").

У Fozzy Group входять такі торговельні мережі, як:

"Сільпо" - мережа супермаркетів;

"Le Silpo" - мережа супермаркетів преміум-класу;

"Фора" - мережа магазинів;

Favore - супермаркет преміум-класу;

"THRASH!" - мережа дискаунтерів;

"Fozzy" - мережа оптових гіпермаркетів формату "Cash&Carry";

"Біла Ромашка" - мережа фармацевтичних супермаркетів.

Група має ресторани (Буланжері, Escobar, Positano, Who&Why Drinkery), агропромисловий напрям (Ніжин, Грінвіль, Снятинська птиця, Богуславна, Skadi), банк "Восток", мережу турагенцій Silpo Voyage, мережу спортклубів Apollo Next, логістичного оператора УВК, IT-розробника TemaBit Fozzy Group.

ТОВ "Фоззі медіа груп", згідно з даними YouControl, зареєстровано влітку 2016, має статутний капітал 86 млн 220 тис грн. Засновником є ПАТ "ЗНВКІФ "Холдінг інвест", кінцевим бенефіціаром - Володимир Костельман (50,28%).

Виручка компанії за 9 місяців 2025 року скоротилася на 28,1% – до 45,6 млн грн, але чистий збиток впав в 3,5 рази – до 8,1 млн грн.

