Усі "Сільпо" з резервним живленням: Fozzy інвестувала 630 млн грн в енергостійкість

Fozzy Group, одна з найбільших торгово-промислових груп України, інвестувала більш як 630 млн грн у енергостійкість, щоб її магазини працювали під час блекаутів. Зокрема, всі "Сільпо" мають резервне живлення від дизель-генераторних установок.

Про це Delo.ua повідомив когнітивний директор Fozzy Group Дмитро Циганков у коментарі до спецпроєкту "4 роки великої війни – 4 уроки витримки".

Під час блекаутів ми свідомо інвестували в енергостійкість. Наприклад, усі магазини "Сільпо" сьогодні мають резервне живлення від дизель-генераторних установок. Загальні інвестиції в цю програму перевищили 630 млн грн. Дмитро Циганков, когнітивний директор Fozzy Group

Він підкреслив, що рішення щодо інвестицій в енергостійкість стало одним із найцінніших: магазини продовжували працювати, працівники зберегли роботу, а відвідувачі можуть купувати продукти, підзарядити телефони, попрацювати чи просто зігрітися.

Окрім того, попри всі виклики, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, триває розширення магазинів, заявив Циганков.

"Тільки за 2025 рік продуктові мережі Fozzy Group відкрили 88 нових магазинів, і на цьому не плануємо зупинятися", – зазначив когнітивний директор Fozzy Group.

Скільки зруйновано магазинів за чотири роки повномасштабної війни

Циганков розповів, що за час повномасштабного вторгнення Росії вони втрачали і магазини, і склади.

"Понад 70 магазинів зазнали руйнувань, 57 уже відновили. Більш ніж 20 залишаються на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій", – сказав він.

Так, у 2022 році ракета знищила склад біля Броварів поблизу Києва, у 2024-му – ще один у Бориспільському районі. Через черговий нічний обстріл у лютому 2026-го також є руйнування ще одного супермаркету "Сільпо" в Одесі.

"Це великі втрати, але їх можна відновити", – додав Циганков.

У січні ситуація з енергетикою у Києві погіршилася через масований російський обстріл 9 січня. Тоді в АТБ заявляли, що їх мережа магазинів тимчасово запроваджувала технічні паузи через підвищене навантаження на генератори на тлі тривалого вимкнення електроенергії. Водночас у компанії наголошували, що закриватися чи скорочувати час роботи вони не планують – усі магазини продовжують працювати.

Novus та "Сільпо" повідомляли про тимчасову зупинку роботи частини магазинів через відключення світла.