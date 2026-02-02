У деякі дні виторг NOVUS через технічні паузи впав на 10–20%

Через складну ситуацію з електропостачанням і тривалі відключення електроенергії магазини NOVUS змушені робити технічні перерви для обслуговування обладнання, щоб зменшити навантаження на генератори. Через це виторг магазинів у деякі дні знизився на 10–20%.

Про це Delo.ua повідомила пресслужба компанії.

"Тимчасові паузи та скорочення окремих процесів впливають на виторг. У дні з тривалими відключеннями зниження в середньому може складати 10–20%", — зазначили у пресслужбі.

У NOVUS наголошують, що це зважене і відповідальне рішення, ухвалене з міркувань безпеки.

"Коли генератор або система холоду працюють на межі, краще тимчасово зупинити магазин, ніж ризикувати безпекою людей або якістю продуктів", — додають у компанії, підкреслюючи, що такі ситуації мають точковий і тимчасовий характер.

За словами пресслужби, найскладніша ситуація з роботою магазинів традиційно складається в Києві та Київській області, де відключення електроенергії можуть тривати по 10–12 годин поспіль, особливо в морозну погоду. Водночас проблема полягає не лише у самих блекаутах, а передусім у їхній тривалості та відсутності прогнозованого графіка.

Саме тому мережа активно інвестує в енергонезалежність: починаючи з 2022 року NOVUS вже вклав у цю програму понад 385 млн грн. Усі магазини обладнані генераторами загальною потужністю понад 33,7 МВт, а резерв пального — 168 тонн дизелю — дозволяє працювати автономно до тижня під час масових відключень.

Паралельно компанія використовує енергоощадні рішення, зокрема управління навантаженням та інерційні холодильні системи. Під час блекаутів магазини NOVUS виконують і соціальну функцію: покупці можуть безкоштовно підзарядити гаджети та випити гарячий чай.

Панічних закупів у мережі не зафіксували

"У перші дні масових відключень ми бачили короткострокові сплески попиту на хліб, воду, крупи, молочні продукти та готову їжу. Це природна реакція людей у стресових умовах, але масштабних панічних закупів не було. Разом із цим ми помітили підвищений інтерес до кулінарії та теплої їжі, адже багато людей не мають можливості готувати вдома", — повідомили в пресслужбі.

За словами компанії, критичних перебоїв із наявністю товарів немає. Щоб задовольнити потреби споживачів, мережа коригує замовлення, перерозподіляє товари між магазинами та посилює власне виробництво.

У NOVUS також відзначають, що мають резервні сценарії на випадок ще триваліших відключень електроенергії. Вони передбачають ротацію навантажень між магазинами, тимчасове коригування асортименту без втрати якості, пріоритетне забезпечення холодильників, кас та власного виробництва, а також додаткові технічні вікна для обслуговування обладнання і управління запасами палива.

"Ми навчилися працювати в умовах нестабільності. Але навіть у такому режимі головне залишається незмінним — безпека людей і якість продуктів важливіші за будь-які показники", — підсумували в компанії.

Щодо повного відновлення стабільного графіка роботи магазинів у мережі наголошують: усе залежить не від рішень ритейлу, а від загальної ситуації в енергосистемі.

Для довідки:

ТОВ "Новус Україна" було засноване 19 червня 2008 року, а перший супермаркет мережі відкрився того ж року. Мережа працює під брендом Novus, а також у форматах "Mi Market" та "Khapaika".

Станом на грудень 2025 року Novus налічує близько 141 торговельного закладу, з яких приблизно 88 — це супермаркети формату Novus, 51 магазин працює у форматі Mi Market, а ще 2 — під брендом Khapaika. За підсумками першого півріччя 2025 року виручка мережі склала 16 млрд 293,739 млн грн.