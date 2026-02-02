В некоторые дни выручка NOVUS из-за технических пауз упала на 10–20%

Из-за сложной ситуации с электроснабжением и длительных отключений электроэнергии магазины NOVUS вынуждены делать технические перерывы для обслуживания оборудования, чтобы уменьшить нагрузку на генераторы. Из-за этого выручка магазинов в некоторые дни снизилась на 10–20%.

Об этом Delo.ua сообщила пресс-служба компании.

"Временные паузы и сокращение отдельных процессов влияют на выручку. В дни с длительными отключениями снижение в среднем может составлять 10-20%", - отметили в пресс-службе.

В NOVUS отмечают, что это взвешенное и ответственное решение, принятое по соображениям безопасности.

"Когда генератор или система холода работают на грани, лучше временно остановить магазин, чем рисковать безопасностью людей или качеством продуктов", - добавляют в компании, подчеркивая, что такие ситуации носят точечный и временный характер.

По словам прессслужбы, самая сложная ситуация с работой магазинов традиционно складывается в Киеве и Киевской области, где отключения электроэнергии могут продолжаться по 10-12 часов подряд, особенно в морозную погоду. В то же время проблема заключается не только в самих блэкаутах, но прежде всего в их продолжительности и отсутствии прогнозируемого графика.

Именно поэтому сеть активно инвестирует в энергонезависимость: начиная с 2022 года, NOVUS уже вложил в эту программу более 385 млн грн. Все магазины оборудованы генераторами общей мощностью более 33,7 МВт, а резерв горючего — 168 тонн дизеля позволяет работать автономно до недели во время массовых отключений.

Параллельно компания использует энергосберегающие решения, в частности, управление нагрузкой и инерционные холодильные системы. Во время блекаутов магазины NOVUS выполняют и социальную функцию: покупатели могут бесплатно зарядить гаджеты и выпить горячий чай.

Панических закупок в сети не зафиксировали

"В первые дни массовых отключений мы видели краткосрочные всплески спроса на хлеб, воду, крупы, молочные продукты и готовую пищу. Это естественная реакция людей в стрессовых условиях, но масштабных панических закупок не было. Вместе с этим мы заметили повышенный интерес к кулинарии и теплой пище, ведь многие люди не имеют возможности готовить", — сообщили в прес-службе.

По словам компании, критических перебоев с наличием товаров нет. Чтобы удовлетворить потребности потребителей, сеть корректирует заказы, перераспределяет товары между магазинами и усиливает собственное производство.

В NOVUS также отмечают, что имеют резервные сценарии на случай еще более продолжительных отключений электроэнергии. Они предусматривают ротацию нагрузок между магазинами, временную корректировку ассортимента без потери качества, приоритетное обеспечение холодильников, касс и собственного производства, а также дополнительные технические окна для обслуживания оборудования и управления запасами топлива.

"Мы научились работать в условиях нестабильности. Но даже в таком режиме главное остается неизменным — безопасность людей и качество продуктов важнее любых показателей", — подытожили в компании.

О полном восстановлении стабильного графика работы магазинов в сети отмечают: все зависит не от решений ритейла, а от общей ситуации в энергосистеме.

Для справки:

ООО "Новус Украина" было основано 19 июня 2008, а первый супермаркет сети открылся в том же году. Сеть работает под брендом Novus, а также в форматах "Mi Market" и "Khapaika".

По состоянию на декабрь 2025 года Novus насчитывает около 141 торгового заведения, из которых примерно 88 – это супермаркеты формата Novus, 51 магазин работает в формате Mi Market, а еще 2 – под брендом Khapaika. По итогам первого полугодия 2025 года выручка сети составила 16 млрд. 293,739 млн. грн.