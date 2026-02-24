Все "Сильпо" с резервным питанием: Fozzy инвестировала 630 млн грн в энергостойкость

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

Fozzy Group, одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины, инвестировала более 630 млн грн в энергостойкость, чтобы ее магазины работали во время блекаутов. В частности, все “Сильпо” имеют резервное питание от дизель-генераторных установок.

Об этом Delo.ua сообщил когнитивный директор Fozzy Group Дмитрий Цыганков в комментарии к спецпроекту "4 года полномасштабной войны – 4 урока выдержки".

Во время блэкаутов мы сознательно инвестировали в энергостойкость. К примеру, все магазины "Сильпо" сегодня имеют резервное питание от дизель-генераторных установок. Общие инвестиции в эту программу превысили 630 млн грн. Дмитрий Цыганков, когнитивный директор Fozzy Group

Он подчеркнул, что решение об инвестициях в энергостойкость стало одним из самых ценных: магазины продолжали работать, сотрудники сохранили работу, а посетители могут покупать продукты, подзарядить телефоны, поработать или просто согреться.

Кроме того, при всех вызовах, вызванных полномасштабным вторжением России, продолжается расширение магазинов, заявил Цыганков.

"Только за 2025 год продуктовые сети Fozzy Group открыли 88 новых магазинов, и на этом не планируем останавливаться", – отметил когнитивный директор Fozzy Group.

Сколько разрушено магазинов за четыре года полномасштабной войны

Цыганков рассказал, что за время полномасштабного вторжения России они теряли и магазины, и склады.

"Свыше 70 магазинов потерпели разрушения, 57 уже восстановили. Более 20 остаются на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий", – сказал он.

Так, в 2022 году ракета уничтожила склад возле Броваров вблизи Киева, в 2024 – еще один в Бориспольском районе. Из-за очередного ночного обстрела в феврале 2026-го также есть разрушение еще одного супермаркета "Сильпо" в Одессе.

"Это большие потери, но их можно восстановить", – добавил Цыганков.

В январе ситуация с энергетикой в Киеве ухудшилась из-за массированных российских обстрелов 9 января. Тогда в АТБ заявляли, что их сеть магазинов временно вводила технические паузы из-за повышенной нагрузки на генераторы на фоне длительного отключения электроэнергии. В то же время в компании отмечали, что закрываться или сокращать время работы они не планируют – все магазины продолжают работать.

Novus и "Сильпо" сообщали о временной остановке работы части магазинов из-за отключения света.