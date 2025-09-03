В Украине растут цены на белокочанную капусту из-за ограниченного предложения

В Украине начали расти цены на белокочанную капусту. Ограниченное предложение на фоне активной торговли провоцирует подорожание продукта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на капусту?

Фермеры основных регионов производства в Украине предлагают белокочанную капусту по цене 7–16 грн/кг (0,17–0,39$), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой недели.

Рост цен обусловлен сразу несколькими факторами. В первую очередь, предложение капусты на рынке значительно сократилось:

большинство хозяйств завершили продажу средних сортов;

сбор поздних сортов начали только единичные фермеры.

В то же время, спрос остается высоким, что также стимулирует подорожание.

Средняя цена белокочанной капусты на 36% ниже, чем в этот период прошлого года. На следующей неделе цены могут еще повыситься, однако со временем ожидается снижение стоимости, когда на рынок массово поступит поздняя капуста.

