В Україні зростають ціни на білокачанну капусту через обмежену пропозицію

В Україні почали зростати ціни на білокачанну капусту. Обмежена пропозиція на тлі активної торгівлі стимулює подорожчання продукту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Які ціни на капусту?

Фермери основних регіонів виробництва в Україні пропонують білокачанну капусту за ціною 7–16 грн/кг (0,17–0,39 $), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 27 % дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Ріст цін зумовлений одразу кількома факторами. Насамперед, пропозиція капусти на ринку значно скоротилася:

більшість господарств завершили продаж середніх сортів;

збір пізніх сортів почали лише поодинокі фермери.

Водночас попит залишається високим, що також стимулює подорожчання.

Середня ціна білокачанної капусти наразі на 36 % нижча, ніж у цей період минулого року. На наступному тижні ціни можуть ще підвищитися, проте згодом очікується зниження вартості, коли на ринок масово надійде пізня капуста.

