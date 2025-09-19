Запланована подія 2

Морковь в Украине дешевеет: цены упали на 15% за неделю

морковь
Почему морковь в Украине подешевела / Freepik

В Украине снова фиксируется снижение цен на морковь. В настоящее время фермеры предлагают корнеплоды по 6–13 грн/кг ($0,15–0,32/кг) в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 15% ниже недели назад.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на морковь?

На рынке наблюдается низкая активность торговли, в то время как аграрии вынуждены реализовывать значительные объемы урожая. Сбор моркови в хозяйствах продолжается, и предложение на внутреннем рынке стремительно растет.

Из-за избытка продукции производители снижают отпускные цены. В настоящее время морковь реализуется в пределах 6–13 грн/кг ($0,15–0,32/кг) в зависимости от качества и объемов партии, что примерно на 15% дешевле недели назад.

По оценкам фермеров, в последние недели на рынке сохраняется профицит моркови, а продажи происходят малыми партиями. Дополнительное давление на цены оказывает рост предложения овоща.

В среднем морковь стоит уже на 35% дешевле, чем в начале осени 2024 года. Аграрии пока не прогнозируют быстрого улучшения ситуации, ведь сезон сбора урожая продолжается, и переизбыток продукции будет сохраняться.

Фото 2 — Морковь в Украине дешевеет: цены упали на 15% за неделю

Напомним, в Украине дорожают тепличные огурцы из-за повышенного спроса на фоне сокращения предложения данной продукции на внутреннем рынке.

Автор:
Ольга Опенько