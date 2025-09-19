Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Морква в Україні дешевшає: ціни впали на 15% за тиждень

Чому морква в Україні подешевшала

В Україні знову фіксується зниження цін на моркву. Нині фермери пропонують корнеплоди по 6–13 грн/кг ($0,15–0,32/кг) залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 15% нижче, ніж тиждень тому.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на моркву? 

На ринку спостерігається низька активність торгівлі, тоді як аграрії змушені реалізовувати значні обсяги врожаю. Збирання моркви в господарствах триває, і пропозиція на внутрішньому ринку стрімко зростає.

Через надлишок продукції виробники знижують відпускні ціни. Наразі морква реалізується в межах 6–13 грн/кг ($0,15–0,32/кг) залежно від якості та обсягів партії, що приблизно на 15% дешевше, ніж тиждень тому.

За оцінками фермерів, останніми тижнями на ринку зберігається профіцит моркви, а продажі відбуваються малими партіями. Додатковий тиск на ціни чинить зростання пропозиції овоча.

У середньому морква коштує вже на 35% дешевше, ніж на початку осені 2024 року. Аграрії поки не прогнозують швидкого поліпшення ситуації, адже сезон збору врожаю триває, і надлишок продукції зберігатиметься.

Нагадаємо, в Україні дорожчають тепличні огірки через підвищений попит на тлі скорочення пропозиції даної продукції на внутрішньому ринку.

Автор:
Ольга Опенько