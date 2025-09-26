Ціни на моркву в Україні зростають через сезонне скорочення пропозиції

Ціни на моркву в Україні почали зростати через скорочення пропозиції на ринку. Подорожчання торкнулося як середніх, так і якісних сортів, і воно пов’язане з сезонними факторами та змінами у торговельній активності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на моркву?

На даний момент фермери в основних регіонах реалізують якісну моркву за цінами 8–15 грн/кг ($0,19–0,36/кг), що приблизно на чверть більше порівняно з минулим тижнем.

Експерти ринку пояснюють таке зростання скороченням пропозиції моркви в період міжсезоння: більшість господарств уже реалізували моркву середніх сортів, а до збирання пізніх сортів ще не приступили.

Попри подорожчання, ціни на якісну моркву в Україні залишаються в середньому на 35% нижчими, ніж торік. Частина виробників планує і надалі підвищувати ціни, якщо збережеться нинішній рівень попиту.

Нагадаємо, тиждень тому в Україні фермери пропонували моркву по 6–13 грн/кг ($0,15–0,32/кг) залежно від якості та обсягів партій.