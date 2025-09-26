Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,72

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на моркву в Україні зростають через сезонне скорочення пропозиції

морква
Дефіцит моркви в Україні / Depositphotos

Ціни на моркву в Україні почали зростати через скорочення пропозиції на ринку. Подорожчання торкнулося як середніх, так і якісних сортів, і воно пов’язане з сезонними факторами та змінами у торговельній активності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на моркву? 

На даний момент фермери в основних регіонах реалізують якісну моркву за цінами 8–15 грн/кг ($0,19–0,36/кг), що приблизно на чверть більше порівняно з минулим тижнем.

Експерти ринку пояснюють таке зростання скороченням пропозиції моркви в період міжсезоння: більшість господарств уже реалізували моркву середніх сортів, а до збирання пізніх сортів ще не приступили.

Попри подорожчання, ціни на якісну моркву в Україні залишаються в середньому на 35% нижчими, ніж торік. Частина виробників планує і надалі підвищувати ціни, якщо збережеться нинішній рівень попиту.

Нагадаємо, тиждень тому в Україні фермери пропонували моркву по 6–13 грн/кг ($0,15–0,32/кг) залежно від якості та обсягів партій.

Автор:
Ольга Опенько