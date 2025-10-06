Запланована подія 2

Ринок гарбуза в Україні: які головні фактори подорожчання восени

гарбуз
Ринок гарбуза в Україні / Pixabay

Цього сезону українські споживачі помітили суттєве зростання цін на гарбуз. Причиною подорожчання є не лише сезонні коливання, а й зміна статусу культури - гарбуз все частіше переходить з кормового сегменту в комерційний.

Як пише Delo.ua, про це повідомив координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев. 

Чому дорожчають гарбузи? 

Підвищення цін зумовлене не лише сезонними коливаннями, а й структурними змінами на ринку.

Частина сортів, що раніше вирощувалася для кормових потреб, поступово витісняється спеціальними кулінарними сортами, популярними у європейських мережах, наприклад баттернат. Попит на такі сорти вже перевищує пропозицію, що природно відображається на вартості гарбуза.

Додатково на ціни впливають загальні умови ринку овочів: подорожчання палива, добрив та транспорту підвищує собівартість виробництва. Навіть невелике збільшення внутрішнього споживання або попиту на "споживчі" сорти гарбуза може призвести до різкого зростання цін, як це спостерігалося у випадку моркви чи огірків.

Для експорту важливо зберігати баланс між внутрішнім попитом і європейськими ринками. Надто швидке подорожчання може знизити конкурентоспроможність України та змусити рітейлерів скорочувати закупівлі.

Експерти зазначають, що стабільність ринку гарбуза потребує розширення виробничих площ під ринкові сорти та вдосконалення логістики й охолоджувальних ланцюгів. Це дозволить поступово зменшити дисбаланс між попитом і пропозицією та пом’якшити різкі коливання цін.

Нагадаємо, ціни на моркву в Україні почали зростати через скорочення пропозиції на ринку. Подорожчання торкнулося як середніх, так і якісних сортів, і воно пов’язане з сезонними факторами та змінами у торговельній активності.

Автор:
Ольга Опенько