Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,85

49,67

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на капусту в Украине снизились на 85%: почему спрос продолжает падать

капуста
Цена капусты в Украине достигла критического минимума / Depositphotos

На украинском рынке зафиксировано дальнейшее падение стоимости белокочанной капусты. Текущие цены на 85% уступают показателям в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Участники рынка сообщают о дальнейшем снижении интереса покупателей к закупке продукции, что обусловлено избыточным предложением на рынке.

Влияние погодных условий

На этой неделе владельцы хранилищ начали массовый сбыт запасов из-за быстрой порчи овощей. Чтобы ускорить реализацию некондиционного товара фермеры снизили отпускные цены до 1,5 грн/кг ($0,04/кг).

Причиной массовой распродажи послужила теплая погода и отсутствие специального оборудования для хранения в хозяйствах.

В то же время, качественная капуста предлагается по цене от 2 до 8 грн/кг, что в среднем на 23% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Ожидание фермеров

По данным аналитиков, текущая ситуация вызывает беспокойство у производителей, имеющих значительные запасы качественной капусты. Многие из них предпочитают воздерживаться от продаж в надежде на рост цен в будущем.

Однако статистика свидетельствует о глубоком кризисе перепроизводства: сегодня капуста в Украине стоит в среднем на 85% дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году.

Такой обвал цен стал следствием массового роста посевных площадей под этой культурой в текущем сезоне.

Ситуацию усложняет и то, что из-за аномально теплой погоды значительная часть урожая не подлежит длительному хранению, что вынуждает аграриев одновременно выводить на рынок большие объемы товара.

Напомним, о снижении цен на белокочанную капусту сообщалось в октябре. Причина: избыток продукции на рынке, значительная часть которой среднепоздние сорта, непригодны для длительного хранения.

Автор:
Татьяна Бессараб