Цены на капусту в Украине снизились на 85%: почему спрос продолжает падать

На украинском рынке зафиксировано дальнейшее падение стоимости белокочанной капусты. Текущие цены на 85% уступают показателям в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Участники рынка сообщают о дальнейшем снижении интереса покупателей к закупке продукции, что обусловлено избыточным предложением на рынке.

Влияние погодных условий

На этой неделе владельцы хранилищ начали массовый сбыт запасов из-за быстрой порчи овощей. Чтобы ускорить реализацию некондиционного товара фермеры снизили отпускные цены до 1,5 грн/кг ($0,04/кг).

Причиной массовой распродажи послужила теплая погода и отсутствие специального оборудования для хранения в хозяйствах.

В то же время, качественная капуста предлагается по цене от 2 до 8 грн/кг, что в среднем на 23% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Ожидание фермеров

По данным аналитиков, текущая ситуация вызывает беспокойство у производителей, имеющих значительные запасы качественной капусты. Многие из них предпочитают воздерживаться от продаж в надежде на рост цен в будущем.

Однако статистика свидетельствует о глубоком кризисе перепроизводства: сегодня капуста в Украине стоит в среднем на 85% дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году.

Такой обвал цен стал следствием массового роста посевных площадей под этой культурой в текущем сезоне.

Ситуацию усложняет и то, что из-за аномально теплой погоды значительная часть урожая не подлежит длительному хранению, что вынуждает аграриев одновременно выводить на рынок большие объемы товара.

Напомним, о снижении цен на белокочанную капусту сообщалось в октябре. Причина: избыток продукции на рынке, значительная часть которой среднепоздние сорта, непригодны для длительного хранения.