В Украине подешевел один из самых популярных овощей: что влияет на цены

За последнюю неделю в Украине зафиксировано снижение цен на белокочанную капусту. Это объясняется тем, что ее качество стало хуже из-за плохой погоды, и покупатели не хотят ее брать.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам ключевых игроков рынка, ценовой спад в данном сегменте связан с отсутствием спроса на данную продукцию, что, в свою очередь, обусловлено ее низким качеством.

Так, погода в этом сезоне не лучшим образом сказалась на товарном виде средних сортов капусты: из-за продолжительных дождей на капустных полях образовался избыток влаги, что впоследствии привело к растрескиванию кочанов капусты.

В таких обстоятельствах фермеры готовы все чаще уступать покупателям, стараясь тем самым ускорить реализацию имеющихся объемов овощей.

Так, уже на текущей неделе украинские хозяйства отгружают данную продукцию по 6-15 грн/кг ($0,15-0,36/кг), что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Срок реализации такой капусты достаточно ограничен, поэтому оптовые компании и розничные сети осуществляют закупки исключительно мелким оптом для текущих продаж.

Стоит отметить, что на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине уже поступает в продажу в среднем на 52% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

