В Україні подешевшав один з найпопулярніших овочів: що впливає на ціни

За останній тиждень в Україні зафіксовано зниження цін на білокачанну капусту. Це пояснюється тим, що її якість стала гіршою через погану погоду, і покупці не хочуть її брати.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами ключових гравців ринку, ціновий спад в даному сегменті пов'язаний з відсутністю попиту на цю продукцію, що, в свою чергу, обумовлено її низькою якістю.

Так, погода в цьому сезоні не найкращим чином позначилася на товарному вигляді середніх сортів капусти: через тривалі дощі на капустяних полях утворився надлишок вологи, що згодом призвело до розтріскування качанів капусти.

За таких обставин фермери готові все частіше поступатися покупцям, намагаючись тим самим прискорити реалізацію наявних обсягів овочів.

Так, вже на поточному тижні українські господарства відвантажують дану продукцію по 6-15 грн/кг ($0,15-0,36/кг), що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Термін реалізації такої капусти досить обмежений, через що оптові компанії та роздрібні мережі здійснюють закупівлі виключно дрібним оптом для поточних продажів.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже надходить у продаж в середньому на 52% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

