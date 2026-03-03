Запланована подія 2

За два месяца ВСУ поразили 13 объектов нефтегазового комплекса РФ: какие предприятия врага получили удары

военные ВСУ
С начала года ВСУ поразили 13 объектов нефтегазового комплекса РФ/Фото: facebook.com/Brovdi.Art

В течение января и февраля 2026 года Силы обороны Украины нанесли более 40 ударов по стратегическим объектам на территории РФ. Среди пораженных целей – 13 объектов нефтегазового комплекса страны-агрессорки, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и буровые установки.

об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Какие объекты нефтегазового РФ поразила Украину?

По данным Генштаба ВСУ, за два месяца на территории России были поражены 4 нефтеперерабатывающих завода, 5 нефтебаз, 2 установки и 2 нефтяных терминала.

Нефтеперерабатывающие заводы:

  • "Ильский" (Краснодарский край) – один из ключевых заводов на юге РФ, важный для обеспечения топливом группировок оккупационных войск на юге Украины, в частности в Крыму;
  • "Славянск Эко" (Краснодарский край) – обеспечивает валютную выручку и логистические возможности РФ в Азово-Черноморском регионе;
  • "Волгоградский" (Волгоградская обл.) – играет немаловажную роль в поставках топлива для военной техники противника на восточном направлении фронта;
  • "Ухтинский" (Коми) – обеспечивает топливом как северные и центральные регионы России, так и оккупационные войска.

Нефтебазы:

  • "Геркон Плюс" (Липецкая обл.) – важный узел хранения в центральной части РФ, поддерживающий логистику и резервы;
  • "Осколнефтеснаб" (Белгородская обл.) – из-за близости к границе является прямой базой заправки военной техники врага, действующей на Харьковском направлении;
  • "Жутовская" (Волгоградская обл.) – обеспечивает железнодорожную и автомобильную логистику топлива армии РФ в направлении оккупированного Донбасса;
  • "Пензанефтепродукт" (Пензенская обл.) – большой тыловой хаб, входящий в структуру "Роснефти", обеспечивает стабильность поставок в Поволжье;
  • "Хохольская" (Воронежская обл.) – ключевая база для обеспечения логистических маршрутов, ведущих к зоне боевых действий (северная группировка войск РФ).

Кроме того, удары нанесены по установке подготовки нефти "Альметьевская" (Татарстан), буровым установкам корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря, нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" (Краснодарский край), а также "Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу" (Самар).

Почему это важно?

Как отметили в Минобороны, доходы от продажи нефти и газа позволяют России финансировать войну.

"За эти средства противник производит ракеты и дроны, которыми наносит удары по мирному населению Украины, оплачивает контракты солдатам и может содержать обширную сеть пропаганды. Если перекрыть этот канал, ресурс на войну резко сократится", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что дальнобойные удары Украины по России в январе привели к тому, что годовой показатель переработки нефти в РФ снизится на 19% или 53,4 миллиона тонн.

Автор:
Татьяна Ковальчук