За два місяці ЗСУ уразили 13 обʼєктів нафтогазового комплексу РФ: які підприємства ворога зазнали ударів

Протягом січня та лютого 2026 року Сили оборони України завдали понад 40 ударів по стратегічних об’єктах на території РФ. Серед уражених цілей — 13 об’єктів нафтогазового комплексу країни-агресорки, зокрема нафтопереробні заводи, нафтобази та бурові установки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Які обʼєкти нафтогазового РФ уразила Україна?

За даними Генштабу ЗСУ, за два місяці на території Росії було уражено 4 нафтопереробні заводи, 5 нафтобаз, 2 установки та 2 нафтові термінали.

Нафтопереробні заводи:

"Ільський" (Краснодарський край) – один із ключових заводів на півдні РФ, важливий для забезпечення паливом угруповань окупаційних військ на півдні України, зокрема у Криму;

"Славянск Еко" (Краснодарський край) – забезпечує валютну виручку та логістичні можливості РФ в Азово-Чорноморському регіоні;

"Волгоградський" (Волгоградська обл.) – відіграє важливу роль у постачанні палива для військової техніки противника на східному напрямку фронту;

"Ухтинський" (Комі) – забезпечує паливом як північні та центральні регіони Росії, так і окупаційні війська.

Нафтобази:

"Гєркон Плюс" (Липецька обл.) – важливий вузол зберігання в центральній частині РФ, що підтримує логістику та резерви;

"Осколнєфтєснаб" (Бєлгородська обл.) – через близькість до кордону є прямою базою заправки військової техніки ворога, що діє на Харківському напрямку;

"Жутовська" (Волгоградська обл.) – забезпечує залізничну та автомобільну логістику палива армії РФ в напрямку окупованого Донбасу;

"Пензанєфтєпродукт" (Пензенська обл.) – великий тиловий хаб, що входить до структури "Роснєфті", забезпечує стабільність постачань у Поволжі;

"Хохольська" (Воронезька обл.) – ключова база для забезпечення логістичних маршрутів, що ведуть до зони бойових дій (північне угруповання військ РФ).

Крім того, ударів завдано по установці підготовки нафти "Альметьєвская" (Татарстан), бурових установках корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря, нафтовому терміналу "Таманьнєфтєгаз" (Краснодарський край), а також "Нєфтєгорському газопереробному заводу" (Самарська обл.).

Чому це важливо?

Як зазначили в Міноборони, доходи від продажу нафти та газу дають змогу Росії фінансувати війну.

"За ці кошти противник виробляє ракети і дрони, якими завдає ударів по мирному населенню України, оплачує контракти солдатам і може утримувати велику мережу пропаганди. Якщо перекрити цей канал, ресурс на війну різко скоротиться", — наголосили у відомстві.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що далекобійні удари України по Росії у січні призвели до того, що річний показник переробки нафти в РФ зменшиться на 19% або 53,4 мільйона тонн.