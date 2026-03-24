$180 миллионов на ПВО: как "Нафтогаз" защищает инфраструктуру от атак вражеских беспилотников

Опыт Украины по защите энергетической инфраструктуры от массированных атак беспилотников становится прецедентом для мировой нефтегазовой отрасли. Компания "Нефтегаз" инвестировала $180 млн в системы ПВО и РЭБ для защиты своих объектов.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии The New York Times рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Масштабы атак

По его словам, за четыре года полномасштабной войны зафиксирована 401 атака на объекты газовой инфраструктуры Украины. Пик активности пришелся на 2025 год — по истечении срока действия контракта на транзит российского газа в Европу. " Каждая новая атака приносила больше разрушений, чем предыдущая ", - отметил глава "Нафтогаза".

Корецкий подчеркнул, что традиционные системы противовоздушной обороны не всегда способны противодействовать современной тактике врага.

"Все были сосредоточены на ракетных атаках, а не на роях дешевых беспилотников. Никто не ожидал сотен и сотен шахедов... Нет никакого шанса оградить объекты от сотен шахедов с помощью ракет ПВО", — рассказал он.

Шаги "Нефтегаза"

Для защиты своих объектов "Нефтегаз" использует несколько уровней защиты:

финансирование систем радиоэлектронного подавления (РЭБ) и дронов-перехватчиков, эксплуатирующих ВСУ;

возведение бетонных барьеров вокруг критически важных объектов;

- проектирование подземных бункеров для размещения насосных станций и другого дорогостоящего оборудования.

Воздействие на стоимость энергоресурсов

Необходимость постоянного усовершенствования систем защиты создает новую финансовую нагрузку на энергетический сектор. Это актуально не только для Украины, но и для стран Ближнего Востока и других регионов с высокими рисками безопасности. Это означает, что цена галлона бензина или коммунальных платежей за природный газ в будущем может включать стоимость систем глушения и перехвата дронов.

Аналитики видят общеотраслевую необходимость установления защиты от дронов на устьях скважин, трубах и пространных многомиллиардных заводах, перерабатывающих нефть.

Напомним, в ночь на 20 марта Россия снова атаковала объекты группы "Нафтогаз". Удары дронами враг нанес сразу по нескольким активам в Полтавской и Сумской областях. Пожар на одном из объектов удалось оперативно ликвидировать. Работа оборудования была остановлена .